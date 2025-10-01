அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!

Bigg Boss host salary: அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் காணலாம்.
Bigg Boss host salary: இந்திய அளவில் மிகவும் பிரபலமான நிகழ்ச்சி என்றால் அது பிக் பாஸ்தான். தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் என முக்கிய மொழிகளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. ஒவ்வொரு மொழிகளிலும் பிரபல நடிகர்களே நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சல்மான் கான்: ஹிந்தி பிக்பாஸை நடிகர் சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்குகிறார். 19 சீசன்களை தொகுத்து வரும் இவர் சுமார் 120 கோடிக்கு மேல் சமபளம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக 18வது சீசனை தொகுத்து வழங்க 250 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
நாகர்ஜுனா: நடிகர் நாகர்ஜுனா தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார். அவருக்கு சுமார் ரூ. 30 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
கிச்சா சுதீப்: கன்னட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பிரபல நடிகர் கிச்சா சுதீப் தொகுத்து வழங்குகிறார். அவருக்கு 20 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வழங்கதாக கூறப்படுகிறது.
மோகன்லால்: மலையாள பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார் நடிகர் மோகன்லால். இவருக்கு ரூ. 18 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
கமல்ஹாசன்: உலக நாயகன் என போற்றப்படும் கமலஹாசன் தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். இவருக்கு சுமார் ரூ. 150 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 7வது சீசனுக்கு பின்னர் அவர் விலகிறார்.
விஜய் சேதுபதி: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல்ஹாசன் விலகிய பின்னர் நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இவருக்கு ரூ. 60 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.