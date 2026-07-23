Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்த 5 தவெக அமைச்சர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா? ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியம்

ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்த 5 தவெக அமைச்சர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா? ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியம்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:05 PM IST

Jana Nayagan Movie Latest: முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் இன்று வெளியான நிலையில், இந்த படத்தில் 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்துள்ள 5 அமைச்சர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

1/5

தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் இன்று தமிழகம், கர்நாடக, கேரளாவில் வெளியானது.  இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக வேண்டி இருந்தது. 

 

2/5

ஆனால், சென்சார் பிரச்னை காரணமாக, படம் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பல மாதங்கள் கழித்து, ஜூலை மாதம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்தது. தொடர்ந்து, இன்று ஜனநாயகன் படம் தியேட்டரில் வெளியானது. தமிழகத்தில் இன்று காலை 9  மணிக்கு முதல்நாள் முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது.  தமிழகம் முழுவதும ஜனநாயகன் பட வெளியீட்டை ரசிகர்களும், தவெகவினரும் கொண்டாடி வருகின்றனர். 

3/5

முதல்வர் விஜய் நேற்று இரவே அடையாரில் உள்ள தாகூர் ஃபிலிம் சிட்டியில் தனது கடைசி படமான ஜனநாயகத்தை பார்த்து ரசித்தார். இவருடன்  விஜய்யின் குடும்பம், தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நேற்றே  ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தனர். 

4/5

இதற்கிடையில், ஜனநாயகன் படத்தில் தற்போதுள்ள 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். அதாவது, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழகன் பார்த்திபன், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். 

5/5

மேலும், பொது நிர்வாகம், நகராட்சி நிர்வாகம்,  காவல், உள்துறை, குழந்தைகள் நலன், இளைஞர், மகளிர் நலன், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள விஜய்யும் நடித்துள்ளார். ஆக மொத்தமாக ஜனநாயகன் படத்தில் 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். மேலும், 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளியாகி இருக்கிறது. 1977ஆம் ஆண்டில் எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்தபோது 2 படங்கள் வெளியானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Jana Nayagan
CM Vijay

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திண்டாட்டத்தில் மக்கள்.. தியேட்டரில் அமைச்சர்கள்! Nero அரசுக்கு இபிஎஸ் கண்டனம்
Edappadi Palaniswami10 min ago
2
Jana Nayagan14 min ago
3
NEET Paper Leak20 min ago
4
ISRO41 min ago
5
DMK57 min ago