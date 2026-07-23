/ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்த 5 தவெக அமைச்சர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா? ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியம்

Jana Nayagan Movie Latest: முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் இன்று வெளியான நிலையில், இந்த படத்தில் 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்துள்ள 5 அமைச்சர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் இன்று தமிழகம், கர்நாடக, கேரளாவில் வெளியானது. இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக வேண்டி இருந்தது.
ஆனால், சென்சார் பிரச்னை காரணமாக, படம் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பல மாதங்கள் கழித்து, ஜூலை மாதம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்தது. தொடர்ந்து, இன்று ஜனநாயகன் படம் தியேட்டரில் வெளியானது. தமிழகத்தில் இன்று காலை 9 மணிக்கு முதல்நாள் முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. தமிழகம் முழுவதும ஜனநாயகன் பட வெளியீட்டை ரசிகர்களும், தவெகவினரும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய் நேற்று இரவே அடையாரில் உள்ள தாகூர் ஃபிலிம் சிட்டியில் தனது கடைசி படமான ஜனநாயகத்தை பார்த்து ரசித்தார். இவருடன் விஜய்யின் குடும்பம், தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நேற்றே ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தனர்.
இதற்கிடையில், ஜனநாயகன் படத்தில் தற்போதுள்ள 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். அதாவது, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழகன் பார்த்திபன், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், பொது நிர்வாகம், நகராட்சி நிர்வாகம், காவல், உள்துறை, குழந்தைகள் நலன், இளைஞர், மகளிர் நலன், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள விஜய்யும் நடித்துள்ளார். ஆக மொத்தமாக ஜனநாயகன் படத்தில் 5 அமைச்சர்கள் நடித்துள்ளனர். மேலும், 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளியாகி இருக்கிறது. 1977ஆம் ஆண்டில் எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்தபோது 2 படங்கள் வெளியானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.