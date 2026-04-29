விஜய்யுடன் ஷீரடிக்கு சென்ற 2 பெண்கள்.. லீக்கான போட்டோ.. யார் தெரியுமா?

TVK Vijay Shirdi Visit Latest: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் ஷீரடி சாய்பாபாவை இன்று (ஏப்ரல் 29) தரிசனம் செய்துள்ளார். நேற்று (ஏப்ரல் 28) திருச்செந்துர் முருகன் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்த நிலையில், இன்று ஷீரடிக்கு சென்றுள்ளார். இது சம்பந்தமான போட்டோ, வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், விஜயுடன் இரண்டு பெண்கள் உடன் இருந்தனர்.
TVK Vijay Shirdi Visit Latest: தவெக தலைவர் விஜய் ஷீரடிக்கு இரண்டு பெண்களுடன் சென்றுள்ளார். இது சம்பந்தமான புகைப்படங்கள் சோஷியில் மீடியாவில் வெளியாகி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. மேலும், இரண்டு பெண்களுடன் விஜய் சென்றது பெரிதாக பேசப்பட்டு வருகிறது. எனவே, விஜயுடன் ஷீரடிக்கு சென்ற இரண்டு பெண்கள் யார் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. இந்த தேர்தல் மற்ற தேர்தலை போல இல்லாமல் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை கிளப்பியுள்ளது. தவெகவின் அரசியல் வருகை இந்த தேர்தலில் பெரியதாக எதிரொலிக்கும் என கணிப்புகள் கூறுகின்றன.
குறிப்பாக, திமுக, அதிமுகவின் வாக்குகளை பெரிதாக தவெக எடுக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் தமிழக தேர்தல் முடிவுக்காக காத்திருக்கின்றனர். தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் கோயில்களில் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகிறார். தனது அரசியல் பயணத்திற்கும, தேர்தல் வெற்றிக்காகவும் வேண்டிக் கொண்டு தரிசனம் செய்து வருவதாக தெரிகிறது.
நேற்று (ஏப்ரல் 28) தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் தரிசனம் செய்தார். வேஷ்டி சட்டையில் சென்று திருச்செந்தூர் முருகனை நேற்று தரிசனம் செய்தார். அதிகாலையிலேயே அவர் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் கலந்து கொண்டார். தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, விஜய் சென்னைக்கு நேற்றே புறப்பட்டார். இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் இன்ற (ஏப்ரல் 29) ஷீரடிக்கு சென்றார்.
இன்று காலை சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஷீரடியில் உள்ள சாய்பாபா கோயிலுக்கு சென்றார். ஷீரடிக்கு சென்ற விஜய், சாய் பாபாவின் பாதத்தை தொட்டு வேண்டி தரிசனம் செய்தார். ஷீரடியில் விஜய் தரிசனம் செய்தது தொடர்பான வீடியோ, போட்டோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோவில் விஜய் உடன் ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கு இரண்டு பெண்கள் சென்றுள்ளனர். இவர்களின் போட்டோ சோஷியில் மீடியாவில் பரபரப்பப்பட்டு வருகிறது.
விஜயின் ஷீரடி பயணத்தில் வாகன ஓட்டுநர் ராஜேந்திரன், தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், உதவியாளர் ஜெகதீஷ், பாதுகாவலர் நயீம் உள்ளிட்டோர் சென்றனர். இதற்கிடையில், விஜயுடன் இரண்டு பெண்கள் இருந்தனர். இது யார் என்ற கேள்விகள் எழுந்தது. இதுகுறித்து வெளியான தகவலின்படி, விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும், தொழில் அதிபருமான விஷ்ணு ரெட்டியின் மனைவியும், அவரது மகளும் தான் கூறப்படுகிறது. அதாவது, நேத்ரா ரெட்டி, நேஹா ரெட்டி என கூறப்படுகிறது. விஷ்ணு ரெட்டியின் மனைவி, மகள் என தகவல் வெளியாக உள்ளது. இந்த வீடியோ தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தேர்தல் நேரத்தில் விஜய் குறித்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, அவருடைய மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு, திரிஷாவுடன் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது போன்ற பல விஷயங்கள் பற்றி அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் விஜய் சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு பேசும் பொருளாக மாறியது. தேர்தல் முடிவுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே இருக்கும் நிலையில், விஜய் கோயில் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இது பெரிதும் கவனம் பெற்று வருகிறது.
இதற்கிடையில், விஜய் மே 4ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியா செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருக்கிறது. தேர்தல் நேரத்தில் விஜய் ஆஸ்திரேலியா செல்ல இருப்பதாக கூறப்படும் தகவல்கள் தொண்டர்கள் இடையே அப்செட்டை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், இதுபோன்ற எந்த பயணத்தை விஜய் மேற்கொள்ள மாட்டார் எனவும் வதந்திகள் பரபரப்பப்பட்டு வருவதகாவும் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் கொடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.