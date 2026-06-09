/புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள்? முழு விபரம்

புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணியின் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் ஜூன் 17-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் புதிய அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ள பி. ராஜவேலு, வி.பி. சிவக்கொழுந்து மற்றும் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் ஆகியோருக்கு எந்தெந்த முக்கியத் துறைகள் ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்த கணிப்பு.
Puducherry Ministers Portfolio: புதுச்சேரி அமைச்சரவை ஜூன் 17 அன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. புதிய அமைச்சர்களான பி. ராஜவேலு, வி.பி. சிவக்கொழுந்து, ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் ஆகியோருக்கு ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ள முக்கியத் துறைகளின் விவரங்கள் இதோ!
புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு மத்திய அரசு மற்றும் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் (ஜூன் 8, 2026 அன்று) கிடைத்துள்ள நிலையில், புதிய அமைச்சர்களுக்கான துறை ஒதுக்கீடு (Portfolio Allocation) குறித்த இறுதிப் பட்டியல் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை.
புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு மத்திய அரசு மற்றும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ள நிலையில், ஜூன் 17 அன்று பதவியேற்க உள்ள புதிய அமைச்சர்களுக்கான சாத்தியமான துறை ஒதுக்கீடுகள் (Portfolio Allocation) குறித்து தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் மற்றும் அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கணிப்புப்படி, புதிய அமைச்சர்களுக்கு பின்வரும் முக்கியத் துறைகள் ஒதுக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இவர் ஏற்கனவே அமைச்சராகவும், பேரவைத் தலைவராகவும் (Speaker) அனுபவம் பெற்றவர் என்பதால், இவருக்கு பொதுப்பணித்துறை (PWD), உள்ளாட்சித்துறை (Local Administration) அல்லது போக்குவரத்துத்துறை (Transport) ஆகிய முக்கியத் துறைகளில் ஒன்று ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம்.
முன்னாள் சபாநாயகரான இவருக்கு, மக்கள் நலன் சார்ந்த முக்கியத் துறைகளான கூட்டுறவு (Cooperation), இந்து சமய அறநிலையத்துறை (HRCE) அல்லது வேளாண்மைத்துறை (Agriculture) ஆகிய துறைகளில் ஏதேனும் ஒன்று ஒதுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காரைக்கால் மாவட்டத்தின் திருநள்ளாறு தொகுதியிலிருந்து பாஜக சார்பில் வெற்றி பெற்றுள்ள இவருக்கு, காரைக்கால் பிராந்திய முக்கியத்துவம் மற்றும் கூட்டணி சமன்பாடுகளின் அடிப்படையில் மீன்வளத்துறை (Fisheries), சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத்துறை (Tourism & Culture) அல்லது கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை (Handlooms & Textiles) ஆகிய துறைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தற்சமயம் உள்துறை, நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைகளைத் தன் வசம் வைத்துள்ளார். கடந்த மே 13 அன்று அவருடன் பதவியேற்ற மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் மற்றும் ஏ. நமச்சிவாயம் ஆகியோரிடமே தற்போதைக்கு சில முக்கியப் பொறுப்புகள் உள்ளன.
புதுச்சேரியில் அமைச்சரவையில் புதிதாக அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ள, பி. ராஜவேலு (என்.ஆர். காங்கிரஸ்), வி.பி. சிவக்கொழுந்து (என்.ஆர். காங்கிரஸ்) மற்றும் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் (பாஜக) ஆகியோரின் பதவியேற்பு விழா வருகிற ஜூன் 17-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.