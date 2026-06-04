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டெய்லர் to தேசிய விருது வின்னர்..யார் இந்த இந்திரன்ஸ்? முழு விவரம்...

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:27 PM IST

கருப்பு படத்தில் நடித்து பிரபலமானவர், இந்திரன்ஸ். இவர், கருப்பு படத்திற்கு முன்னர் இன்னும் சில படங்களிலும் கூட நடித்திருக்கிறார். தேசிய விருதும் வென்றிருக்கிறார். இவர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

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இந்திரன்ஸ்

மலையாள திரைப்பட துறையில் புகழ்பெற்ற இந்திய நடிகராக இருப்பவர், இந்திரன்ஸ். இவர், முன்னாள் ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருந்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, 400க்கும் மேற்பட்ட படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.

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தையல் கலை

முறைப்படி தையல் கலை பயின்ற இவர், 1981-ல் 'சூத்தாட்டம்' திரைப்படத்தின் மூலம் ஆடை வடிவமைப்பாளராகத் திரையுலகில் நுழைந்தார்

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சின்ன ரோல்

ஆரம்பத்தில் சின்ன வேடங்களில் நடித்த இவர், 1994-ல் வெளியான 'சிஐடி உன்னிகிருஷ்ணன் பி.ஏ., பி.எட்.' திரைப்படத்தின் மூலம் ஒரு நகைச்சுவை நடிகராகப் பெரும் புகழ்பெற்றார்

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வெயில் மரங்கள்

2018-ல் வெளியான 'ஆலோருக்கம்' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான கேரள மாநில திரைப்பட விருதை வென்றார் இந்திரன்ஸ். இதையடுத்து இவருக்கு  'வெயில்மரங்கள்' படத்திற்காக 2019-ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருதும் கிடைத்தது.

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கருப்பு

இந்திரன்ஸ் பல மலையாளத் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளதோடு, தமிழ் சினிமாவிலும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். சமீபத்தில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'கருப்பு' திரைப்படத்தில், 'மட்டாஞ்சேரி சுகுமாரன்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்திருந்தார். இவரது இயல்பான நடிப்பு தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது. இந்த படத்தில் சூர்யாவுடன் நடித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி என இந்திரன்ஸ் கூறியிருந்தார்.

TAGS:
Indrans
Malyalam Actor
Celebrity News
Karuppu

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