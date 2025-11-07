ஒரே நாளில் இண்டர்நெட் சென்சேஷன் ஆன நடிகை கௌரி கிஷன்! இவர் யார் தெரியுமா?

Who Is Actress Gouri Kishan : இணையத்தில், சமீபத்தில் சென்சேஷனல் நடிகையாக மாறி இருப்பவர், கௌரி கிஷன். இவர் பற்றி சில தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Who Is Actress Gouri Kishan : 96 திரைப்படத்தில் நடித்து பிரபலமான கௌரி கிஷன், இப்போது ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த Others என்கிற படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில் எடை குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி, பெரிய பூகம்பமாக வெடித்தது. இதையடுத்து, யார் இந்த கௌரி கிஷன் என பலர் இணையத்தில் தேடி வருகின்றனர்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்த வீடியோ க்ளிப்பிங்கை பார்க்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. நடிகை கௌரி கிஷன், Others படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது, எடை குறித்த கேள்வியை எதிர்கொண்டார். அப்போது தான் உருவ கேலி செய்யப்படுவதாக இவர் பேசியதும், தன் சுய மரியாதையை விட்டுக்கொடுக்காமல் நின்றதும் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதிலிருந்து யார் இந்த கௌரி கிஷன் என பலரும் தேடி வருகின்றனர்.
கௌரி கிஷனை முதன் முதலில் நாம் 96 படத்தில் பார்த்திருப்போம். இதில் இவர் சிறு வயது த்ரிஷாவாக அதாவது ஜானுவாக நடித்திருப்பார்.
கௌரி கிஷன், கேரளாவில் பிறந்தவராக இருந்தாலும், சென்னையில்தான் தன் வாழ்வில் பெரும்பாலான நாட்களை வாழ்ந்திருக்கிறார். பெங்களூருவில் இருக்கும் க்ரைஸ்ட் யுனிவர்சிட்டியிலும் படித்திருக்கிறார். மலையாளம் தாய் மொழி என்றாலும், இவருக்கு தமிழும் நன்றாக தெரியும்.
கௌரி கிஷன், 96 படத்திற்கு பிறகு எத்தனையோ படங்களில் நடித்து விட்டா. இருப்பினும், இவரை ‘ஜானு’வாகத்தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அப்படித்தான் இப்போது அழைக்கவும் செய்கின்றனர்.
26 வயதாகும் கௌரி கிஷன், மலையாளம், தமிழ் என பல படங்களில் நடித்துள்ளார். மாஸ்டர், கர்ணன், ஹாட்ஸ்பாட் ஆகியவை அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை.
சமீபத்தில், கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள Others படம் வெளியானது. லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி படத்திலும் நடித்திருக்கிறார். இது ரிலீஸிற்காக வெயிட்டிங்கில் உள்ளது.
ஒரே நாளில் வைரலான கௌரி கிஷன், யாரும் பேசாத விஷயத்தை இப்போது தைரியமாக பேசியதற்காக பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறார். பல திரையுலக பிரபலங்களும் இவரை பாராட்டி வருகின்றனர்.