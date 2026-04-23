  • CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?

CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?

Chennai Super Kings, Akash Madhwal: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதில் ஆகாஷ் மத்வால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். யார் இவர்? இவரால் சிஎஸ்கே அணிக்கு என்ன பயன்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Chennai Super Kings, IPL 2026: பேட்டரான ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதில் வேகப்பந்துவீச்சாளரான ஆகாஷ் மத்வாலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் எடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இன்று (ஏப்ரல் 23) மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் மோத உள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இது முக்கியமான போட்டியாகும். ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணி 7வது இடத்திலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சிஎஸ்கே அணி 8வது இடத்திலும் உள்ளன. 

சிஎஸ்கே அணியை பொருத்தவரை நடப்பு சீசனில் பல வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கி உள்ளனர். நாதன் எல்லிஸ், தோனி, டெவால்ட் பிரெவிஸ், கலீல் அகமது, ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகியோர் காயத்தில் சிக்கிய நிலையில், பிரெவிஸ் காயத்தில் இருந்து மீண்டுவிட்டார். தோனி இன்றைய போட்டியில் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அகமது, ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகியோர் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளனர். 

இதில் நாதன் எல்லிஸுக்கு பதில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் சேர்க்கப்பட்டார். அவர் தற்போது அணியுடன் இணைந்துள்ளதாக தெரிகிறது. கலீல் அகமதுக்கு இதுவரை மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், கடந்த போட்டியில் காயமடைந்த ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரராக ஆகாஷ் மத்வால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஆயுஷ் மாத்ரேவின் அடிப்படைத் தொகை ரூ.30 லட்சம் என்பதால், அதே தொகையில் ஆகாஷ் மத்வாலை சிஎஸ்கே அணி மார்று வீரராக எடுத்துள்ளது. எனவேதான் பேட்டருக்கு (மாத்ரேவுக்கு) பதில் ஒரு பௌலரை (ஆகாஷ் மத்வாலை) சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறது. சிஎஸ்கே ஏன் ஆகாஷ் மத்வாலை எடுத்தது?, அவர் யார்? என்ற விவரத்தை இங்கு காணலாம். 

ஆகாஷ் மத்வால் உள்நாட்டு தொடர்களில் உத்தரகாண்ட் மாநில அணிக்காக விளையாடி வருபவர். வலது கை மீடியம் பாஸ்ட் பௌலரான மத்வால் 2019ஆம் ஆண்டில் ஆர்சிபியின் நெட் பௌலராக இருந்தார். 2022 சீசனில் காயத்தால் விலகிய சூர்யகுமார் யாதவ்வுக்கு மாற்று வீரராக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மத்வாலை எடுத்தது. ஆனால் அந்த சீசனில் அவர் விளையாடவில்லை. 

தொடர்ந்து,2023 சீசனில் 8 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அந்த சீசனில் லக்னோ அணிக்கு எதிரான எலிமினேட்டர் போட்டியில் மத்வால் 3.3 ஓவர்களில் 5 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 5 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். 2024 சீசனில் 5 போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டை மும்பை அணிக்காக எடுத்தார், ஆனால் அவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மெகா ஏலத்திற்கு கழட்டிவிட்டது.

2025 மெகா ஏலத்தில் இவரை எடுக்க பஞ்சாப் கிங்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இடையே கடுமையான போட்டி இருந்தது. இறுதியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரூ.1.20 கோடிக்கு அவரை எடுத்தது. 2025 தொடரில் 4 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டை மட்டும் கைப்பற்றினார். இதனால், 2026 மினி ஏலத்தில் அவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விடுவித்தது. அவரை யாருமே எடுக்கவில்லை. 

இதுவரை 56 டி20 போட்டிகளில் 61 விக்கெட், 23 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 25 விக்கெட் 14 முதல் தர போட்டிகளில் 16 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். இவரது ஸ்பெஷாலிட்டியே யார்க்கர்தான். டெத் ஓவர்களில் இவர் பெரியளவில் கைக்கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே அணிக்கு டெத் ஓவர்களில் பந்துவீசுவதற்கு பெரியளவில் யாருமே இல்லை என்பதால் நிச்சயம் சிஎஸ்கே இவரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கும். மும்பை அணிக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது கேள்விக்குறிதான்.  

