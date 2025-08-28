யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்? பிரித்வி ஷாவின் காதலி இவர்தானா.. வைரலாகும் புகைப்படம்!

Prithvi Shaw - Akriti Agarwal: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் பிரித்வி ஷா தனது காதலி அக்ரிதி அகர்வாலுடன் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடி இருக்கிறார். அது தொடர்பான புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள நிலையில், அது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசும் பொருளாகி உள்ளது. தற்போது பிரித்வி ஷாவின் காதலி அக்ரிதி அகர்வால் யார்? அவரின் என்ன செய்கிறார் உள்ளிட்ட விவரங்களை இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
இந்திய அணியின் அடுத்த சச்சின் என போற்றப்பட்ட பிரித்வி ஷா தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் கூட இடம் பெறாமல் உள்ளார். அவரது ஒழுக்கமின்மையால் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பின்னடைவை சந்தித்ததாக பலரும் பிரித்வி ஷாவை விமர்சித்தனர்.
இந்த சூழலில், கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தற்போது சிறப்பான செயல்பாட்டை அவர் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். மும்பை அணியில் இருந்து விலகிய அவர், மகராஷ்டிரா அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் சதம் விளாசி தான் ஃபார்முக்கி திரும்பிவிட்டதை அறிவித்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 27) பிரித்வி ஷா தனது காதலி அக்ரிதி அகர்வாலுடன் விநாயகர் சதூர்த்தி கொண்டாடி இருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட நிலையில், அது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசும்பொருளாகி உள்ளது. பலரும் அக்ரிதி அகர்வால் யார் என தேட தொடங்கி உள்ளனர்.
யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்: 2003ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாவட்டத்தில் பிறந்தார். பின்னர் உயர் கல்விக்காக மும்பைக்கு இடம் பெயர்ந்து, நிர்மலா மெமோரியல் கல்லூரில் மேலாண்மை படிப்பில் டிகிரி பெற்றார்.
இதையடுத்து அக்ரிதி அகர்வால் டிக் டாக்கில் பிரபலமாகி உள்ளார். பிரித்வி ஷாவுடன் சந்திப்பு கிடைத்து நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர்.
ஒரு கட்டத்தில் இந்த நட்பு காதலாக மாறி உள்ளது. இதுவரை தனது காதலியை வெளி உலகத்திற்கு காட்டிக்கொள்ளாத பிரித்வி ஷா, நேற்று விநாயகர் சதுர்த்தியை அவருடன் கொண்டாடிய புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டார்.
இந்த புகைப்படம் சோசியல் மிடியாவில் வைரலாக, பிரித்வி ஷா இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுத்த பின்னர், அக்ரிதி அகர்வாலை திருமணம் செய்துக்கொள்வார் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.