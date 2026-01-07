அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?

Who Is Arjun Tendulkar Future Wife Saaniya Chandok: கிரிக்கெட் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என இரண்டிலும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு 2026 ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக அமைய உள்ளது.
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும், அவரது காதலி சானியா சந்தோக்கிற்கும் வரும் மார்ச் மாதம் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த திருமணம் மார்ச் 5, 2026 அன்று மும்பையில் நடைபெற உள்ளது. திருமண கொண்டாட்டங்கள் மார்ச் 3ம் தேதியே தொடங்கும் என்று சச்சினின் நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் - சானியா சந்தோக் ஜோடிக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 2025ல் மிக ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. குடும்பத்தினர் மட்டுமே கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்வு குறித்து சச்சின் டெண்டுல்கர் சமீபத்தில் உறுதிப்படுத்தினார்.
சானியா சந்தோக் மும்பையை சேர்ந்த பிரபலமான தொழிலதிபர் ரவி கைய் அவர்களின் பேத்தி ஆவார். ரவி கைய் மும்பையில் உள்ள இன்டர்கான்டினென்டல் ஹோட்டல் மற்றும் புகழ்பெற்ற ஐஸ்கிரீம் பிராண்டான புரூக்ளின் கிரீமரி போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் கிராவிஸ் குழுமத்தின் நிறுவனர்.
புகழ்பெற்ற லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸில் பட்டம் பெற்ற சானியா, தனது குடும்ப தொழிலை சாராமல் தனிப்பட்ட முறையில் சாதித்து வருகிறார்.
விலங்குகள் நலனில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட அவர், ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட கால்நடை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மற்றும் மும்பையில் 'Mr. Paws Pet Spa & Store' என்ற செல்லப்பிராணிகளுக்கான பராமரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்.