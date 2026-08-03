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'விக்கெட் வேட்டைக்காரன்' ஆகிப் நபி - பும்ராவுக்கு பதில் இந்திய அணியில்... யார் இவர்?

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:26 PM IST

Auqib Nabi In Team India : இலங்கை டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து ஜஸ்பிரித் பும்ரா விலகி உள்ளார். இதனால், 29 வயதான ஜம்மு காஷ்மீர் வீரர் ஆகிப் நபிக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. யார் இவர்?, இவரை தேர்வுக்குழு தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah : இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு ஏற்கெனவே 15 பேர் கொண்ட ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், உடற்தகுதி இருந்தால் மட்டுமே தொடரில் பங்கேற்பார் என முன்னரே கூறப்பட்டது. தற்போது அவர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.

இந்தியா இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்1/5

இந்தியா இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்

இந்தியா - இலங்கை அணிகள் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் மோத உள்ளன. முதல் டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. 2வது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. இத்தொடருக்கான 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. வாஷிங்டன் சுந்தர் முதல் போட்டியில் இருந்து விலகி உள்ளார்.

ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம்2/5

ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம்

சாய் சுதர்சன் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் ஸ்குவாடில் உள்ளனர். ஆனால் உடற்தகுதி இருக்கும்பட்சத்தில்தான் விளையாடுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இடது முழுங்கால் காயம் காரணமாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3வது மற்றும் கடைசி ஓடிஐ போட்டியில் அவர் விளையாடாமல் இருந்தார். அவர் முழுமையாக உடற்தகுதியை பெறவில்லை. இந்நிலையில், காயம் காரணமாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.

ஆகிப் நபி3/5

ஆகிப் நபி

பிசிசிஐ இதுகுறித்து இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது ஏற்பட்ட இடது முழங்கால் காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாகக் குணமடையாததால், இலங்கைக்கு எதிரான வரவிருக்கும் டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து ஜஸ்பிரித் பும்ரா விலக்கப்பட்டுள்ளார். பும்ராவுக்கு பதிலாக ஆகிப் நபியை ஆடவர் தேர்வுக்குழு நியமித்துள்ளது" என் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீர் வீரரான இவர் முதல்முறை இந்திய அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆகிப் நபி4/5

ஆகிப் நபி

ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும் ஆகிப் நபி 104 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். 2025-26 சீசனில் மட்டும் 60 விக்கெட்டை வீழ்த்தி, ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வகையில் முதல்முறையாக ரஞ்சி கோப்பையை வெல்ல பெரும் பங்காற்றினார். சமீபத்தில் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய ஏ அணியில் இவரும் இடம்பெற்றிருந்தார். அதில் இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 6 விக்கெட்டை இலங்கைக்கு எதிராக எடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆகிப் நபி5/5

ஆகிப் நபி

ஆகிப் நபி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் சிறப்பாக விளையாடியும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்ததால் ரசிகர்கள் பிசிசிஐ தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்த நிலையில், முக்கியமான தொடரில் தற்போது ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தில் உள்ளனர். ஆகிப் நபியை கடந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 8.40 கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்தது. 5 போட்டிகளில் விளையாடி அவர் ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கவில்லை. இருப்பினும், வெள்ளைப் பந்தை விட சிவப்பு பந்தில் அதிகம் வித்தைக்காட்டக் கூடியவர் ஆகிப் நபி என்பதால் இலங்கை தொடரில் நிச்சயம் பும்ரா அளவிற்கு பங்களிப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம்.

TAGS:
Auqib Nabi
Jasprit Bumrah
Team India
ind vs sl

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