லோகேஷ் கனகராஜுடன் நெருக்கம் காட்டும் பெண்..அவரது மனைவியா? உண்மை இதுதான்!

ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படம் வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடி வருகிறது.
வங்கி ஊழியராக பணியாற்றிய லோகேஷ் கனகராஜ், மாநகரம் என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குநராக திரைதுறையில் கால் பதித்தார். இதையடுத்து கைது, மாஸ்டர். விக்ரம், லியோ, கூலி என அடுத்தடுத்து படங்களை இயக்கி தற்போது முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவராக வலம் வருகிறார்.
மாநகரம் படத்திற்கு பின்னர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய அனைத்தனை படங்களுமே பெரிய ஹீரோக்களை வைத்து இயக்கப்பட்ட படங்கள். இதனால் அனைத்து படங்களுமே வர்த்தக ரீதியாக அமோக வெற்றியை பெற்றவை.
6 படங்களை மட்டுமே இயக்கி, மிகப்பெரிய இயக்குனரான லோகேஷ் கனகராஜ், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து ரகசியம் காத்தே வருகிறார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் அவந்திகா கனகராஜ் என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இவர் இருக்கும் புகைப்படம் இணைத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு அந்த பெண்ணுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் வந்ததால், பலரும் அவர்தான் அவரது மனைவி என கூறி வருகின்றனர். ஆனால் அந்த பெண் லோகேஷ் கனகராஜின் மேனேஜர்களில் ஒருவர்.
லோகேஷ் கனகராஜ் திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே திருமணம் செய்துவிட்டார். அவர் ராவுத்தர் பிலிம்ஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் கதை கேட்கும் பொறுப்பில் இருந்த செளந்தர் என்பவருடைய மகளை திருமணம் செய்துக்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.