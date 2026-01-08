ஜனநாயகன் : விஜய் வழக்கை வாதிடும் வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா? கமலுக்கு ரொம்ப நெருக்கம்..

Who Is Lawyer Sathish Parasaran : ஜனநாயகன் படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனையால், படத்தையே வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் வாதிடும் வழக்கறிஞர் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
Who Is Lawyer Sathish Parasaran : இணையம் முழுவதும், எங்கு திரும்பினாலும் ஜனநாயகன் படம் குறித்த செய்திகளாகத்தான் இருக்கிறது. குறிப்பாக, படத்தின் ரிலீசை தளிளிப்போடுவதாக படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமே அறிவித்து இருக்கிறது. படத்தில், மதங்களை துன்புறுத்தும் வகையிலான கருத்துகள் மற்றும் காட்சிகள் இருப்பதாக கூறி, தணிக்கை குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் வழக்கு தொடுத்திருப்பதை அடுத்து, இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்திற்காக வாதிடும் வழக்கறிஞர் குறித்த தகவல் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளது.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இது, அரசியலில் முழு நேரமாக ஈடுபட்டு வரும் விஜய்யின் கடைசி படமாகும். சினிமாவிற்கு இவர் டாட்டா-பைபை சொல்லும் நேரத்தில் கடைசி நேர ட்விஸ்ட் ஆக ஒரு சம்பவம் நேர்ந்தது.
இந்தியாவில் எந்த படத்தையும் தணிக்கை செய்யாமல் வெளியிட முடியாது. இதனால், ரிலீஸிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னரே தணிக்கை குழுவினருக்கு படம் காண்பிக்கப்பட்டு, உரிய சான்று பெற்ற பின்னரே படம் வெளியாகும். ஜனநாயகன் படத்திற்கு அதே நிலைதான். ஆனால், அறிவித்த ரிலீஸ் தேதிக்குள் சான்றினை வாங்குவது இயலாத காரியம் ஆகிவிட்டது.
ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்த தணிக்கை குழுவை சேர்ந்த ஒருவர், படத்தில் மதத்தை புண்படுத்தும் வார்த்தைகள் மற்றும் காட்சிகள் இருப்பதாக கூறியதால் தணிக்கை சான்றிதழ் தருவதில் இழுபறி ஏற்பட்டது. சமீபத்தில் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என்.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது.
”படத்தை பொங்கல் கழித்து ரிலீஸ் செய்யலாமே. தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும் அல்லவா?” என நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரால் வாதிடப்பட்டது. இதையடுத்து, அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதியான ஜனவரி 9ஆம் தேதியன்று காலை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
செய்வதறியாத திகைத்த படக்குழு, கடைசியில் படத்தை தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வெளியிட முடியாது என்று கூறி அறிவிப்பினை வெளியிட்டது. இதனால், One Last Time விஜய்யை ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் என்றிருந்தவர்கள் இப்போது சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.
ஜனநாயகன் பட வழக்கில், படக்கு சார்பாக வாதிடும் வழக்கறிஞர் குறித்த விவரம் வெளியாகி உள்ளது. அனுபவமிக்க மூத்த வழக்கறிஞரான இவரது பெயர், சதீஷ் பராசரன். இவர், நடிகரும் எம்.பியுமான கமல்ஹாசனின் உறவினர் ஆவார்.
கமல்ஹாசனின் தக் லைஃப் வழக்கு, இந்தியன் 2 செட்டில் நடந்த விபத்து குறித்த விவகாரம், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் டார்ச் லைட் சின்னம் தொடர்பான வழக்கு என இவர் அனைத்திலும் ஆஜராகி அதனை வெற்றிகரமாக வாதிட்டு கொடுத்திருக்கிறார். எனவே, இவர் ஜனநாயகன் படத்திற்கும் அப்படி நீதிமன்றத்தில் வெற்றியை தேடித்தருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.