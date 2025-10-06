இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்

Kerala Lottery Result Latest Update: இன்று மதியம் 3 மணிக்கு பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-23 குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இன்றைய லாட்டரி குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
LIVE Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-23 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (06/10/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.
முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000), 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000), 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000), 4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000), 5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000), 6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000), 7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500), 8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200), 9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100), ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)
முதல் பரிசு: BB 736437
2-ஆம் பரிசு: BD 251562
3-ஆம் பரிசு: BC 864370
ஆறுதல் பரிசு: BA 736437, BC 736437, BD 736437, BE 736437, BF 736437, BG 736437, BH 736437, BJ 736437, BK 736437, BL 736437, BM 736437
4-ஆம் பரிசு: 0284 1242 1469 2432 3307 3590 3592 4258 6103 6336 6374 6475 6641 7525 8311 8479 8760 9163 9451
5-ஆம் பரிசு: 3383 4392 5745 6693 7542 9258
6-ஆம் பரிசு: 0302 0337 0389 0897 1317 1483 1806 2250 2326 2611 3272 3422 4077 4094 4202 4753 5041 5123 6337 6676 6783 8201 9564 9672 9952
7-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்
8-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்
9-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்
கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-23 குலுக்கல் முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)