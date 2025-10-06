English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்

Kerala Lottery Result Latest Update: இன்று மதியம் 3 மணிக்கு பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-23 குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இன்றைய லாட்டரி குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

LIVE Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-23 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (06/10/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.
முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000), 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000), 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000), 4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000), 5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000), 6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000), 7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500), 8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200), 9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100), ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)  

முதல் பரிசு: BB 736437

2-ஆம் பரிசு: BD 251562

3-ஆம் பரிசு: BC 864370

ஆறுதல் பரிசு: BA 736437, BC 736437, BD 736437, BE 736437, BF 736437, BG 736437, BH 736437, BJ 736437, BK 736437, BL 736437, BM 736437

4-ஆம் பரிசு: 0284  1242  1469  2432  3307  3590  3592  4258  6103  6336  6374  6475  6641  7525  8311  8479  8760  9163  9451

5-ஆம் பரிசு: 3383  4392  5745  6693  7542  9258

6-ஆம் பரிசு: 0302  0337  0389  0897  1317  1483  1806  2250  2326  2611  3272  3422  4077  4094  4202  4753  5041  5123  6337  6676  6783  8201  9564  9672  9952

7-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்

8-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்

9-ஆம் பரிசு: காத்திருக்கவும்

கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-23 குலுக்கல் முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

