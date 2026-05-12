விஜய்யின் ஜோதிடருக்கு அரசுப் பணி... யார் இந்த ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட்?

Rickey Radhan Pandit Vettrivel : முதலமைச்சர் விஜய்யின் சிறப்பு பணி அதிகாரியாக ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மை செயலாளர் உத்தரவிட்டார். இவர் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Who Is Radhan Pandit Vetrivel? : விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு கடந்த மே 10ஆம் தேதி ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றது. அவருடன் 9 அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றனர். நேற்று (மே 11) புதிய எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்ற நிலையில் இன்று, சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், நாளை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேலை முதலமைச்சர் விஜய்யின் சிறப்பு பணி அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்.
சென்னைச் சேர்ந்த ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவெல், பிரபலமான ஜோதிடர் ஆவார். இவர் அரசியல் தலைவர்களுக்கும், பிரபலங்களுக்கும் அரசியல் ஆலோசகராகவும், ஆன்மீக ஆலோசகராகவும் இருந்துள்ளார். நியூமராலஜியிலும் ஆழ்ந்த புரிதல் கொண்டவர்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ.ஜெயலலிதாவின் ஆஸ்தான் ஜோதிடராகவும், ஆன்மீக ஆலோசகராகவும் அறியப்பட்டவர். 1991 தேர்தலில் ஜெயலலிதா பெரியளவில் வெற்றிபெறுவார் என முன்கூட்டியே இவர் கணித்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, அப்போது முதல் ஜெயலலிதா மற்றும் அவரது தோழி சசிகலா ஆகியோருக்கு நீண்ட காலம் ஆன்மீக ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஜெயலலிதா தனது ஆலோசனையின் பெயரிலேயே, ஆங்கிலத்தில் அவரது பெயரை கூடுதலாக ஒரு A எழுத்துடன், Jayalalithaa என எழுதத் தொடங்கினார் என்றும் அதன்பிறகே தொடர்ச்சியாக அதிமுக இரண்டு முறை ஆட்சியை கைப்பற்றி அவர் முதலமைச்சராக இருந்தார் என்றும் அவரே கூறியிருக்கிறார். அதேபோல், சசிகலாவும் N.சசிகலா என்ற தனது பெயரை, V.K. சசிகலா என தனது ஆலோசனையிலேயே மாற்றிக்கொண்டதாகவும் இவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல், ஜெயா டிவி மற்றும் மிடாஸ் நிறுவனங்களின் பெயர்களை இவர்தான் தேர்வு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஜோதிடம், தியானம் மற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்டுதலில் அனுபவம் கொண்டவர் ஆவார்.
2008ஆம் ஆண்டில் டெல்லிக்கு சென்ற பிறகு எல்.கே. அத்வானி போன்ற தேசிய தலைவர்களுக்கும் ஆன்மீக ஆலோசகராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அரசியல் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தொழிலதிபர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும் இவர் ஆன்மீக வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வருகிறார்.
சமீப காலமாக, இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவாளர்களாகவும், அக்கட்சியின் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்தும் தனது கணிப்புகளை தெரிவித்திருந்தார். தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு பின்னர் விஜய்யின் ஆன்மீக பயணத்திற்கும் இவரே காரணம் என கூறப்பட்டது. இவர் தவெக 150+ இடங்களில் வென்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என கணித்திருந்தார். இந்நிலையில், விஜய் இவரை தனது சிறப்பு பணி அதிகாரியாக அரசுப் பணி கொடுத்திருப்பது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.