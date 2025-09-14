ஸ்மிருதி மந்தனாவின் காதலன் இவரா? இத்தனை கோடிக்கு சொந்தகாரரா?

Smriti Mandhana: இந்திய மகளிர் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவின் காதலன் யார்? அவரது சொத்து மதிப்பு என்னவென்று இங்கு பார்க்கலாம்.
Who Is Smriti Mandhana Boyfriend: இந்திய மகளிர் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா. இவருக்கென் ஒரு தனி ரசிகர் படையே உள்ளது. இந்திய மகளிர் அணியின் பல வெற்றிக்கு அவர் காரணமாக இருந்திருக்கிறார். தற்போது அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். இன்றைய போட்டியில் கூட அவர் அரைசதம் விளாசியே வெளியேறினார்.
நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, பலாஷ் முச்சல் என்பவரை காதலிக்கறார். இவர் பாலிவுட்டின் பிரபல இயக்குநரும் இசையமைப்பாளரும் ஆவார்.
ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் பலாஷ் முச்சல் தங்களின் 5வது ஆண்டு கால காதலை ஜூன் மாதம் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர். இது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலானது.
2024 ஜூலை மாதம் பலாஷ் முச்சல் ஒரு இதயப்பூர்வமான செய்தியை வெளியிட்டார், "நீ எனக்கு எல்லாமே", என அதில் தெரிவித்திருந்தார். இது அவர்கள் காதலின் ஆழம் எவ்வளவு என்று காட்டுகிறது.
பலாஷ் கெலீன் ஹம் ஜீ ஜான் சே போன்ற படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார் மற்றும் காம் சாலு ஹையை இயக்கியுள்ளார்.
பலாஷின் நிகர மதிப்பு ரூ. 20 முதல் 41 கோடி வரை இருக்கும், அதே நேரத்தில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் WPL வீராங்கனையான ஸ்மிருதி மந்தனாவின் மதிப்பு ரூ. 33.29 கோடி ஆகும். இவர்களின் இரண்டு பேரின் சொத்து மதிப்பை பார்க்கும்போது 80 கோடி வரை செல்கிறது.
பாலிவுட் சினிமாவில் தனது பயணத்தை வெற்றிகரமாக ஒருபக்கம் பலாஷ் வைத்து வருகிறார். மறுபக்கம் ஸ்மிருதி மந்தனா, கிரிக்கெட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை செய்து வருகிறார்.