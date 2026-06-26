/யார் இந்த வெங்கட் கே.நாராயணா? தமிழரே இல்லை..ஆனால் தமிழக அரசு பொறுப்பு!

Venkat K Narayana Biography : ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தயாரித்த வெங்கட் கே.நாராயணாவிற்கு அரசு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, இவர் யார், எந்த இடத்தை பிறப்பிடமாக கொண்டவர் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தை கே.வி.என்.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்த நிறுவனத்தின் தலைவர், வெங்கட் கே.நாராயணா. இவர், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் கேமியோ ரோலிலும் நடித்திருக்கிறார்.
வெங்கட் கே.நாராயணாவிற்கு, தற்போது டெலியில் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதி அரசு பொறுப்பானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தேதியிலிருந்து ஒரு ஆண்டிற்கு இந்த பொறுப்பு நீடிக்கும் என அந்த அரசு உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் இந்த ஆணை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
வெங்கட் கே.நாராயணா, கர்நாடகாவின் பெங்களூருவை சேர்ந்தவர். அங்கேயேதான் சட்டப்படிப்பும் படித்து முடித்தார். இவருடைய தாய்மொழி தெலுங்கு. இவருக்கு தமிழ்மொழி எழுதவோ, படிக்கவோ பெரிதாக தெரியாது எனக்கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இவருக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கும் அரசாணையில், சென்னை கோட்டூபுரம் பகுதியின் முகவரி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இவர் சென்னையில் செட்டில் ஆகியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
இவர், Prestige குழுமத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருந்தார். அந்த நிறுவனம், சுமார் 70,000 கோடி அமெரிக்க டாலர்களை சம்பாதிக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தவர்களுள் இவரும் ஒருவர். பின்னர், 2024ல்தான் இவர் கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் படத்துடன் சேர்த்து, இன்னொரு பான் இந்திய படமான டாக்ஸிக் தி ஃபேரி டேல் திரைப்படத்தையும் இவர்தான் தயாரிக்கிறார். இவர், feedmycity எனும் பெயரில் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தையும் ஆரம்பித்து, அதன் வாயிலாக தினமும் பல நூறு பேருக்கு உணவு வழங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.