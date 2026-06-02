/மாம்பழம் சாப்பிட்டது ஒரு குத்தமா? இவங்க சாப்பிட்டா குத்தம்தான்... அலர்ட் மக்களே!

Side Effects of Mangoes: மாம்பழம் அனைவருக்கும் பிடித்த ஒரு பழமாக இருக்கின்றது. ஆனால், சில குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மாம்பழம் சாப்பிடுவது நன்மையை விடத் தீமையையே அதிகம் விளைவிக்கக்கூடும். சில குறிப்பிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகள் அல்லது நோய்கள் உள்ள நபர்கள் மாம்பழம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். யாரெல்லாம் மாம்பழம் சாப்பிடக்கூடாது என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கோடை என்றாலே மாம்பழம்தான். சாறு நிறைந்த, இனிப்பான மாம்பழங்கள் அனைவராலும் விரும்பப்படுபவை. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினரும் இவற்றை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் சுவைத்து மகிழ்கின்றனர்.
மாம்பழங்களில் இயற்கையாகவே சர்க்கரைச் சத்து நிறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாம்பழங்களை முழுமையாகத் தவிர்க்குமாறு அல்லது மிகக் குறைந்த அளவிலேயே உட்கொள்ளுமாறு அடிக்கடி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் மாம்பழம் சாப்பிடும் அளவை (portion size) கவனமாகக் கண்காணிக்காவிட்டால், அது உடல்நலப் பாதிப்புகளை மேலும் தீவிரமாக்கக்கூடும்.
உணவு ஒவ்வாமை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ள நபர்கள் மாம்பழம் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாம்பழங்களில், ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளைத் தூண்டக்கூடிய பல்வேறு வேதிப்பொருட்கள் நிறைந்துள்ளன. எனவே, மாம்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு உடலில் தடிப்புகள், அரிப்பு அல்லது வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உடனடியாக மாம்பழம் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட வேண்டும்.
அடிக்கடி நெஞ்செரிச்சல் (acidity), மலச்சிக்கல், வாயுத் தொல்லை அல்லது பிற செரிமானக் கோளாறுகளால் துன்பப்படுபவர்கள் மாம்பழம் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாம்பழங்கள் வயிற்றில் ஒருவித கனமான உணர்வையும், செரிமானமின்மையையும், நெஞ்செரிச்சலையும், குடல் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வெப்பத்தாக்கத்தால் (அல்லது 'loo' எனப்படும் கடும் வெப்பத்தால்) பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மாம்பழம் சாப்பிடுவதைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். மாம்பழங்கள் உடலுக்குள் வெப்பத்தைத் தேக்கி வைக்கும் தன்மை கொண்டவை. எனவே, வெப்பத்தாக்கத்தால் அவதிப்படும்போது மாம்பழம் சாப்பிடுவது அந்த நிலையை மேலும் மோசமாக்கி, தலைவலி, வாந்தி மற்றும் மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மாம்பழங்களில் பொட்டாசியம் சத்து நிறைந்துள்ளது. எனவே, சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்கள் அல்லது சிறுநீரக நோயாளிகள், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மாம்பழங்களை உண்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
கடையிலிருந்து வாங்கிய மாம்பழங்களை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்த பிறகு, சாப்பிடுவதற்கு முன் குறைந்தது இரண்டு மணி நேரமாவது நீரில் ஊறவைப்பது நல்லது. இது மாம்பழங்களின் "வெப்பத்தை" (உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கும் தன்மையை) குறைக்க உதவுகிறது. மேலும், ஒரே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமான மாம்பழங்களை உண்பதைத் தவிர்க்கவும்.