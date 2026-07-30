/ரஹானேவுக்கு பின்... ஓய்வு பெற காத்திருக்கும் 4 முக்கிய வீரர்கள்... யார் யார்?

அஜிங்கயா ரஹானே சர்வதேச போட்டிகள் உள்பட அனைத்துவித கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். ரஹானேவை அடுத்து ஓய்வுபெற இருக்கும் இந்திய வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரே ஓடிஐ மற்றும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகின்றனர். மூத்த வீரர்களான ரவிசந்திரன் அஸ்வின், சதேஷ்வர் புஜாரா உள்ளிட்டோர் ஓய்வுபெற்றவிட்ட நிலையில், இன்னும் இந்த லிஸ்டில் பாக்கி இருக்கும் வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
இஷாந்த் சர்மா: உள்நாட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடி வந்தாலும் 37 வயதான இவர், கடைசியாக இந்திய அணிக்கு 2021ஆம் ஆண்டில் விளையாடியிருந்தார். கடந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருந்தாலும் தனது உடல்நலன் கருதி அவரும் விரைவாகவே ஓய்வை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உமேஷ் யாதவ்: 38 வயதான இவர் தற்போது எந்த தொடரிலும் விளையாடுவதில்லை. கடைசியாக இந்திய அணிக்காக 2023ஆம் ஆண்டிலும், ஐபிஎல் தொடரில் 2024ஆம் ஆண்டிலும், உள்நாட்டு போட்டிகளில் 2025ஆம் ஆண்டிலும் விளையாடியிருந்தார். தற்போது அவரிடம் ஐபிஎல் ஒப்பந்தமும் இல்லை. எனவே இவரும் விரைவில் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
முகமது ஷமி: 35 வயதான இவர் உள்நாட்டு போட்டிகளிலும், ஐபிஎல் போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்க போராடி வருகிறார். 2027 டி20 உலகக் கோப்பை வரை விளையாட வேண்டும் என்பது இவரின் விருப்பமாக உள்ளது. ஆனால் இந்திய அணி இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். கடைசியாக 2025ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார். இனிமேல் வாய்ப்பில்லை எனும்பட்சத்தில் இவர் தனது ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
புவனேஷ்வர் குமார்: 36 வயதான புவனேஷ்வர் குமாரும் ஷமியை போல உள்நாட்டு போட்டிகள், ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். ஷமியை விட ஐபிஎல் போட்டியில் அதிக விக்கெட்டை புவனேஷ்வர் குமார் வீசி வருகிறார். இவரை நிச்சயம் இந்திய ஓடிஐ அணிக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என குர்கள் ஒலிக்கின்றன. ஆனால், கடைசியாக 2022ஆம் ஆண்டில்தான் அவர் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். எனவே அவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. இதனால் அவரும் விரைவில் ஓய்வை அறிவிக்கலாம்.
விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் ஏற்கெனவே டி20ஐ மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டனர். இவர்கள் 2027 உலகக் கோப்பை தொடரை மனதில் வைத்தே ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகின்றனர். ஒருவேளை இவர்கள் தொடர்ந்து சொதப்பினால் கம்பீர் இவர்களுக்கான வாய்ப்பை மறுக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. அதேதான் ஜடேஜாவின் கதையும். ஆனால், ஜடேஜா டெஸ்ட் அணியில் 2027 ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி வரை நீடிப்பார். எனவே, இந்த மூன்று மூத்த வீரர்களும் இப்போது இல்லையென்றாலும் அடுத்தாண்டு நிச்சயம் ஓய்வுபெறுவார்கள் எனலாம்.