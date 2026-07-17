/ரோஹித் சர்மாவுக்கு மாற்று வீரர்... 3 வீரர்களுக்கு கடும் போட்டி - யாருக்கு அதிக வாய்ப்பு?

Replacement For Rohit Sharma : ஓடிஐ போட்டியில் இருந்து ரோஹித் சர்மா ஓய்வுபெறும்பட்சத்தில், கம்பீர் - அகர்கர் இணை யாருக்கு ஓபனிங்கில் வாய்ப்பளிக்கும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
2027ஆம் ஆண்டு ஓடிஐ உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கிறது. முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான ரோஹித் சர்மா இனி ஓடிஐ போட்டிகளில் ஆட்டோமேட்டிக் சாய்ஸாக இருக்க மாட்டார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஓடிஐ உலகக் கோப்பையில் அவருக்கு இடம் இருக்காது என கூறப்படுகிறது.
ஓடிஐ உலகக் கோப்பை தொடருக்காக இளம் ஓபனரை தயார் செய்ய கம்பீர் - அகர்கர் இணை ரெடியாகி வருகிறது. கேப்டனாக சுப்மான் கில் சிறப்பாக செயல்படுவதால் ரோஹித்தின் இடம் கேள்விக்குள்ளாகி உள்ளது. அந்த வகையில், ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதில் இந்த மூன்று வீரர்களில் ஒருவருக்குதான் ஓடிஐ அணியில் இடம் கிடைக்கும்.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்: கம்பீர் - அகர்கர் இணைக்கு ஜெய்ஸ்வால்தான் முதன்மையான ஆப்ஷனாக இருப்பார். இவர் இதற்கு முன்பே ஓடிஐ அணியில் தொடர்ச்சியாக விளையாடியிருக்க வேண்டும், ஆனால் ரோஹித் சர்மா காரணமாக இவருக்கு இடமில்லாமல் இருந்தது. நீண்ட காலமாக பேக்-அப்பாக பார்க்கப்பட்ட இவருக்கு இனி நிரந்தர இடம் கிடைக்க வேண்டும்.
இஷான் கிஷன்: இவர் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனை தருகிறார். ஒருவேளை கேஎல் ராகுலுக்கு காயம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது ஜெய்ஸ்வாலுக்கு பேக்அப் வேண்டும் என நினைத்தாலோ கம்பீர் இவரைதான் முதலில் நாடுவார். இவருக்கு ஸ்குவாடில் நிச்சயம் இடம் இருக்கும். ஆனால், ஓபனிங் வாய்ப்பு என்பது ஜெய்ஸ்வாலை பொருத்தே அமையும்.
அபிஷேக் சர்மா: அதிரடி ஓபனிங் வேண்டும் என கம்பீர் நினைத்தால் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஜெய்ஸ்வால் சொதப்பும்பட்சத்தில் அபிஷேக்கின் அதிரடியை கம்பீர் விரும்புவார். முதல் 10 ஓவர்களில் பெரிய ஸ்கோரை குவிக்க அபிஷேக்கை களமிறக்கி புது வியூகம் அமைக்கலாம். அபிஷேக் சர்மா ஓடிஐ போட்டிகளுக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த மூன்று பேரும் இடது கை பேட்டர்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.