/தங்கம் வாங்க வேண்டாம்.. ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன முக்கிய காரணம்! என்ன மேட்டர்?

Anand Srinivasan Gold Prediction Latest: தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருவதால், பொதுமக்களிடையே தங்கம் வாங்கும் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என ஆனந்த் சீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளார். அவர் அப்படி செல்ல காரணம் என்ன? பின்னணியில் இருக்கும் விஷயம் என்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான தற்காலிக போர் நிறுத்தம் தங்கம் விலை குறைய முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி 22 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 13,030 ஆக உள்ளது.
15 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் சென்ற தங்கம் விலை தற்போது குறைந்துள்ளதால் மக்களின் தங்கம் வாங்கும் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், அமெரிக்கா தனது வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தும் போது, பொதுவாக தங்கத்தின் விலை குறையும். அந்த வகையில், தங்கம் விலைஇன்னும் சரிவை சந்திக்கும். இந்த வட்டி விகித உயர்வு மற்றும் விலை சரிவு என்பது 6 மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை மட்டுமே நீடிக்கும்.
அடுத்த ஒரு வருடத்திற்குள் அமெரிக்கா உயர்த்திய வட்டி விகிதங்களை மீண்டும் குறைக்கும் சூழ்நிலை வரும். அப்போது, தங்கம் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் மீண்டும் உயரும். அதாவது தங்கம் விலை 3,000 ரூபாய் குறைந்தால், மீண்டும் ஏறும் போது 6,000 ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது.
எனவே அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு வட்டி விகித உயர்வின் காரணமான தற்காலிக விலை சரிவை தாங்கிக்கொள்ள முடியாதவர்கள் தற்போது தங்கம் வாங்க வேண்டாம். அதேசமயம் நாம் இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். 24 கேரட் தங்கம் விலை விழவில்லை, 22 கேரட் மட்டுமே விழந்துள்ளது என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார்.