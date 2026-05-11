EPS-ஐ மட்டும் ஏன் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கவில்லை? உள்ளே இருக்கும் சூட்சுமம்! என்ன தெரியுமா?

Why CM Vijay Not Meet Edappadi Palaniswami: தமிழக முதலமைச்சர் ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமியை மட்டும் சந்திக்கவில்லை? காரணம் இங்கே!
தவெக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் இன்று (மே 11) ஸ்டாலின், வைக்கோ, சீமான், அன்புமணி என அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்தார். ஆனால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மட்டும் சந்திக்கவில்லை. அது ஏன்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 107 இடங்களில் வென்று அபார வெற்றியை பதிவு செய்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல போராடஙக்ளுக்கு பின்னர் 118 பெரும்பான்மையை நிரூபித்து தமிழக அரசாக பொறுப்பேற்றது. விஜய்யும் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.
இதையடுத்து 17 வது சட்டப்பேரவை கூட்டம் இன்று (மே 11) தொடங்கி நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் புதிய எம்எல்ஏ-க்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். முதலமைச்சர் விஜய், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி என அனைவரும் பொற்றுப்பேற்றனர்.
இதன்பிறகு முதலமைச்சர் விஜய், முதலில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது வீட்டில் சந்தித்தார். இதையடுத்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைக்கோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். மூத்த கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் சந்தித்த முதல்வர் விஜய், அதிமுக பொதுச் செயலாளரை மட்டும் சந்திக்கவில்லை.
இந்த நிலையில்தான், எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்காததன் காரணம் குறித்து பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதாவது, அதிமுக பிளவு பட இருப்பதால் அதில் இபிஎஸ் பிசியாக இருப்பார் என்ற காரணத்தினால் சந்திக்கவில்லை என ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
அதேசமயம், அதிமுகவில் 17 எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்ற குழு தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியை நியமிக்க வேண்டும் என தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையாவிடம் மனு கொடுத்துள்ளனர். மறுபக்கம் சி.வி. சன்முகம் உள்ளிட்ட 30 எம்.எல்.ஏ-க்கள் எஸ்.பி. வேலுமணியை நியமிக்க வேண்டும் என மனு கொடுத்திருக்கின்றனர்.
இதற்கிடையில், சி.வி, சன்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட பலர் தவெகவிற்கு அதாவது விஜய்யின் ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்து பெரும்பான்மை வாக்களிப்பின்போது வாக்களிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பது சரியாக இருக்காது என்ற காரணத்தினால் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கவில்லை என சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்படுகின்றனர்.