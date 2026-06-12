/எம்ஜிஆர், ஜெயலிதா ஃபார்முலா.. மூகாம்பிகை கோயிலில் CM விஜய் தரிசனம் செய்தது ஏன்? ரகசியம் இதுதான்

CM Vijay Visits Mookambika Devi Temple: கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரு அருகே உள்ள கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் தரிசனம் செய்தார். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழிபாடு செய்த முகாம்பிகை கோயிலில் அவர் தரிசனம் செய்துள்ளார்.
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் 3 நாள் டெல்லி பயணத்தை முடித்துவிட்டு, கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் இன்று (ஜூன் 12) சென்றார். அங்கிருந்து புகழ்பெற்ற கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு சாலை மார்க்கமாக முதலமைச்சர் விஜய் சென்றார். அங்கு அர்ச்சகர்கள் அவரை வரவேற்று, கோயிலுக்குள் அழைத்து சென்றனர்.
தொடர்ந்து, அர்ச்சகர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளித்தனர். மூகாம்பிகை கோயிலுக்குள் சென்ற சென்ற விஜய், மேல் சட்டை அணியாமல் சால்வை அணிந்து கொண்டு சென்றார். இதன்பிறகு, தரிசனம் செய்ததுவிட்டு, கோயில் பிரகாரத்தை சுற்று வலம் வந்தார்.
கோயிலுக்கு காணிக்கையாக 1 கிலோ 600 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளி வாளை காணிக்கையாக அளித்தார். தமிழக முதலமைச்சர் கொல்லூர் முகாம்பிகையை தரிசனம் செய்வது இது புதிதல்ல. எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா போன்றவர்கள் மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு சென்றிருக்கின்றனர்.
1984ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் கடுமையாக உடல்நலக் குறைவால் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை சென்றார். அப்போது, எம்ஜிஆரின் உறவினர்கள் கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் அவருக்கு வேண்டினர். உடல்நலம் தேறி திரும்பி வந்த, எம்ஜிஆர் முகாம்பிகை அம்மனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், தங்க வாளை உபயமாக வழங்கினார். இன்னும் அம்மனின் கருவறையில் தங்க வாள் இருக்கிறது.
தொடர்ந்து, 2004ஆம் ஆண்டு ஜெயலிதா மூகாம்பிகை கோயிலில் தரிசனம் செய்தார். அதனை தொடர்ந்து, தற்போது தமிழக முதல்வர் விஜய் முகாம்பிகை கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்துள்ளார்.