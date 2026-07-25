/விஜய்யின் அறைக்கு வாஸ்து சரியில்ல.. டாப்புக்கு போகும் முதல்வர்.. எங்கு தெரியுமா?

CM Vijay New Office: முதல்வர் விஜய் தனது அறையை மாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கைக்கு தனது அறையை முதல்வர் விஜய் மாற்ற உள்ளதாக தெரிகிறது. ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியதால், அறையை மாற்ற உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சென்னை சார்ஜ் கோட்டையில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகம் அமைந்துள்ளது. கோட்டையில் உள்ள கட்டடத்தில் முதல்வர் விஜய் அலுவலகம், அமைச்சர்கள் அலுவலகம், சட்டசபை அரங்கம், தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் பல்வேறு துறை செயலர் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவை இயங்கி வருகின்றன.
தற்போது உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் இடநெருக்கடி ஏற்படுவதாகவும், முதல்வரை சந்திக்க வரும்பவர்கள் சிரமத்துககு ஆளாகுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் இடம் மாற்ற செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படியும், முதல்வர் விஜய் தனது அலுவலகத்தை மாற்ற உள்ளதாக தெரிகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் தனது அலுவலகத்தை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள 10 மாடிகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கைக்கு முதல்வர் விஜய் தனது அலுவலகத்தை மாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 10வது மாடியில் தனது அலுவலகத்தை விஜய் மாற்ற உள்ளார். இதற்கான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.
தற்போதுள்ள அலுவலகத்தில் இடநெருக்கடி என கூறப்பட்டாலும், முதல்வர் தற்போது பயன்படுத்தும் அறை வாஸ்துபடி சரியில்லையாம். தொடர்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால உயரமான கட்டடத்தில் முதல்வர் அலுவலகம் செயல்பட வேண்டும் என விஜய்யின் ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதன்படி அடிப்படையில் தான், முதல்வர் அலுவலகத்தை கோட்டை கட்டத்தில் இருந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10வது மாடிக்கு தனது அலுவலகதை மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக உள்ளதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து பேசிய மூத்த அதிகாரி, முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் இடம் மாற்றப்படுவது ஜோதிடக் காரணங்களுக்காக செய்யப்படுவதில்லை என்றும் நிர்வாக வசதிக்காகவே இது செய்யப்படுகிறது என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், முதலமைச்சர் மற்றும் மக்கள் 10வது மாடிக்கு செல்ல தனி லிஃப் ஒதுக்கப்படும். இதனால், முதலமைச்சரை சந்திக்க எந்த ஒரு இடையூறும் இருக்காது. கட்டிடம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்படும். ஊழியர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இட நெருக்கடி நிலவுவதை தடுக்கும் என்று கூறினார்.