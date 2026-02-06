English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!

வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!

Why Do Lawyers Always Wear Black Coat : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் கோட் அணிந்து வருவர். அந்த கோட், கருப்பு நிறத்திலேயே இருக்கும். அது ஏன் தெரியுமா?

Why Do Lawyers Always Wear Black Coat : சட்டம், அனைவருக்கும் சமம் என்பதை அனைவரும் கேட்டிருப்போம். இதனை உறுதிப்படுத்துவது சட்டத்தை கையிலெடுத்திருக்கும் வழக்கறிஞர்கள்தான். அது சரி, வழக்கறிஞர்கள் எப்போதும் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? இதோ முழு விவரம்!
நீதிபதிகள், வக்கீல்கள் உள்ளிட்ட நீதிமன்றத்தை சேர்ந்தவர்கள் பலர், கருப்பு நிற கோட் அணிவதை பார்த்திருப்போம். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?  

கருப்பு நிற ஆடை வலிமை, அதிகாரம், பணிவு உள்ளிட்ட மூன்றையும் குறிப்பிடுவதாக கூறப்படுகிறது. வக்கீல்கள், நீதிக்காக, பணிந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த கருப்பு ஆடை வழங்கப்படுகிறதம்.  

அதே போல, கருப்பு நிறத்தை cதவிர வேரு எந்த நிறத்திலும் எழுத இயலாது. அதே போல, நீதிபதியின் முடிவே இறுதியான முடிவாக இருக்கும். எந்த சூழலிலும் அதனை மாற்ற முடியாது.  

இந்த கருப்பு கோட்டுக்கு பின் ஒரு வரலாறும் இருக்கிறது. எட்வர்ட் 3 என்பவர்தான், 1327ஆம் ஆண்டில் வக்கீல் தொழிலை முதன்முதலாக தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அவர் தொடங்கிய நீதிமன்றத்தில் தங்க சிவப்பு ஆடைகள் மற்றும் பழுப்பு நிற ஆடைகளைதான் வக்கீல்கள் அணிந்திருந்தனர்.  

1637ல், மக்களிடம் இருந்து இவர்களை வேறுபடுத்தி காட்ட வேண்டும் என்கிற நோக்கில், வழக்கறிஞர்களின் உடைகள் மாற்றப்பட்டன.  

பொது மக்களிடம் இருந்து, வித்தியாசமாக தோன்ற வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக, வழக்கறிஞர்கள் நீளமான ஆடைகளை அணிகின்றனர். இதை, 17ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து பின்பற்றி வருகின்றனராம். 

பிரிட்டனின் ராணி மேரி என்பவர், 1694ல் பெரியம்மை நோயால் இறந்தார். அப்போது, அவரது கணவர் வில்லியம்ஸ், அனைத்து நீதிபதிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் துக்க விசாரிப்புக்கு கருப்பு கவுன்களில் வர வேண்டும் என்றார். அதுதான், இப்படி வக்கீல்கள் கோட் அணிய ஆரம்பப்புள்ளியாக இருந்தது. 

