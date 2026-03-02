English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்று தங்கம் விலை குறையவில்லை, கரெக்ஷன் மட்டுமே - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

இன்று தங்கம் விலை குறையவில்லை, கரெக்ஷன் மட்டுமே - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Price today : இன்று தங்கம் விலை குறைந்ததற்கு பின்னணியில் இருக்கும் முக்கிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Gold Price today : இன்று தங்கம் விலை குறைந்தாலும், மீண்டும் தங்கம் விலை ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 
1 /9

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது நடத்தி வரும் போர் காரணமாக இன்று தங்கம் விலை (Gold Price today) ஜெட் வேகத்தில் உயரும் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்தனர். ஆனால், எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக தங்கம் விலை இன்று குறைந்திருக்கிறது.   

2 /9

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சென்னையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ.920 குறைந்து ரூ.1,25,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் சில முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன.  

3 /9

நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை விடுமுறை என்றாலும், போர்ச் செய்திகளால் ஏற்பட்ட பதற்றத்தால் தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,800 வரை எகிறியது. இன்று சந்தை முறைப்படி தொடங்கியபோது, அந்த அதீத உயர்வு சற்று சரிசெய்யப்பட்டு (Market Correction), விலை குறைந்துள்ளது.  

4 /9

போர் காலங்களில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை மட்டும் நம்பாமல், பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் அமெரிக்க டாலரிலும் முதலீடு செய்கின்றனர். டாலரின் மதிப்பு வலுவடையும் போது, இந்திய ரூபாய் போன்ற பிற நாணயங்களில் தங்கம் வாங்குவோருக்கு அதன் விலை சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளது.  

5 /9

தங்கம் விலை மிகக் குறுகிய காலத்தில் ஒரு லட்சத்தைத் தாண்டி உயர்ந்துள்ளதால், பெரும் முதலீட்டாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள தங்கத்தை விற்று லாபத்தை ஈட்டத் தொடங்கியுள்ளனர். சந்தையில் விற்பனை அதிகரிக்கும்போது விலை தற்காலிகமாகச் சரியும்.  

6 /9

அதாவது, தங்கம் விலையில் நடக்கும் கரெக்ஷன் இது. மார்க்கெட்டைப் பற்றி நன்கு தெரிந்தவர்களுக்கு கரெக்ஷன் பற்றிய புரிதல் இருக்கும். விலை குறைவு என நினைக்க வேண்டாம், தங்கம் விலை விரைவில் உயருவதற்கே அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.   

7 /9

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விலையை உடனுக்குடன் மாற்றுவதில்லை. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 13% வரை உயர்ந்து $80-ஐ நெருங்கினாலும், அதன் தாக்கம் இந்திய சில்லறை விற்பனை நிலையங்களுக்கு வர சில நாட்கள் ஆகும்.  

8 /9

இன்னும் சுருக்கமாக சொன்னால் இந்தியாவில் தங்கம் விலை குறைந்திருப்பது தற்காலிகமான ஒன்றே. விரைவில் தங்கம் விலை உயருவதற்கே அதிக வாய்ப்பு இப்போதைக்கு உள்ளது. இதேநிலை தான் பெட்ரோல் டீசல் விலைகளுக்கும்.  

9 /9

அமெரிக்கா - ஈரான் போர் எப்படி செல்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே இதன் விலை உயர்வு இருக்கும். இப்போதைய சூழலில் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் அதிரடியாக உயருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கின்றன. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த விலை உயர்வுகளை எதிர்கொள்ள தயார்படுத்திக் கொள்வது எதார்த்தம்.  

Gold price today Chennai Gold Price Gold investment news petrol diesel price Gold rate Update

Next Gallery

கேது பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்