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தங்கம் விலை திடீரென சரிய என்ன காரணம்? நகைப்பிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:20 PM IST

Gold Price : தங்கம் இன்னும் விலை குறையுமா? திடீரென குறைய காரணம் என்ன? முழு நிலவரம் இங்கே

 

Gold Price : தங்கம் விலை இன்னும் குறைய வாய்ப்புள்ளதா என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

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கடந்த சில மாதங்களாகவே ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து, சாமானிய மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாக மாறிய தங்கம் விலை, தற்போது திடீரெனச் சரிவைச் சந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவது நகைப்பிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும், அதே நேரத்தில் "இன்னும் விலை குறையுமா அல்லது உடனே வாங்கிவிடலாமா?" என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது.

 

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ஜூலை மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று காலையில் தங்கம் விலை அதிரடியாகக் குறைந்து சவரனுக்கு ₹1,200 வரை சரிவைக் கண்டது. எனினும், சர்வதேச சந்தையின் மாலை நேர வர்த்தக மாற்றங்களால் லேசான ஏற்றம் பெற்றுள்ளது.

 

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சென்னையில் இன்றைய மாலை நேர நிலவரப்படி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் 1 கிராம் 13,250 ரூபாய். 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் 1 சவரன் ரூ.1,06,000  24 காரட் தூய தங்கம் 10 கிராம் ரூ. 1,42,910

 

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அமெரிக்க டாலரின் அசுர பலம்: சர்வதேசச் சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருகிறது. பொதுவாக, டாலர் மதிப்பு உயரும்போது, தங்கம் மீதான முதலீடுகள் குறையும். ஏனெனில் மற்ற நாட்டு நாணயங்களை வைத்துள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு டாலரில் தங்கம் வாங்குவது அதிகச் செலவை ஏற்படுத்தும். இதனால் உலகளவில் தங்கம் வாங்குவது குறைந்து விலை இறங்குகிறது.

 

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அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் வட்டி விகித நகர்வுகள்: அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியான 'ஃபெடரல் ரிசர்வ்' மீண்டும் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற பலமான எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது, முதலீட்டாளர்கள் வட்டி தராத தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்த்து, நிலையான வருமானம் தரும் அரசுப் பத்திரங்கள் நோக்கித் தங்களது பணத்தைத் திருப்புவார்கள்.

 

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பாதுகாப்பான முதலீடு மீதான ஆர்வம் குறைதல்: கடந்த சில மாதங்களாக உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வந்த புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் ஓரளவு கட்டுக்குள் வந்துள்ளன. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் முதலீடுகளைப் பாதுகாப்பான தங்கத்தில் இருந்து மாற்றி, பங்குச்சந்தை போன்ற அதிக லாபம் தரும் தளங்களில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.

 

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தங்கம் விலை குறையுமா என்றால், அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வக் கூட்ட முடிவுகள் வெளியாகும் வரை தங்கம் விலையில் பெரிய அளவிலான புதிய உச்சங்கள் இருக்காது. லேசான சரிவு அல்லது நிலையான போக்கே நீடிக்கும்.

 

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பெரிய வீழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பில்லை: தங்கம் விலை சர்வதேசக் காரணங்களால் சரிந்தாலும், உள்நாட்டுச் சந்தையில் (குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டில்) திருமண சீசன் மற்றும் ஆடிப் பண்டிகைக் காலத் தேவைகள் அடுத்தடுத்து வரவுள்ளதால், தங்கம் விலை மிகக் கடுமையான வீழ்ச்சியைச் சந்திக்காது.

 

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அடுத்த சில வாரங்களுக்குத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 1,02,000 முதல் 1,07,000 ரூபாய் என்ற வரம்பிற்குள்ளேயே ஏறி இறங்கி வர்த்தகமாக அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே, நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் இந்தச் சிறிய விலைச்சரிவுகளை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்தி, சிறுகச் சிறுகத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது புத்திசாலித்தனமான உத்தியாகும்.

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