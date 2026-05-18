/தோனி இன்று ஏன் விளையாடவில்லை? உண்மையான காரணம் என்ன?

சன்ரைசஸ் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டியில் தோனி விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் விளையாடவில்லை. இதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு எதிரான இன்றைய முக்கியமான ஆட்டத்தில் தோனி விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடைசி நிமிடத்தில் அவர் விளையாடவில்லை.
இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதால், சென்னை அணிக்கு இது மிகவும் முக்கியமான போட்டியாக கருதப்பட்டது. இதனால் அணியில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
தோனிக்கு இரண்டு போட்டிகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட காயம் தற்போது குணமடைந்து விட்டதாகவும், அணியின் காம்பினேஷனை மாற்ற வேண்டாம் என்று நினைத்ததால் அவர் விளையாடாமல் இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது.
தோனி இந்த சீசனுடன் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தனது கடைசி போட்டியை சென்னையில் தான் விளையாடுவேன் என்று அவர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். இன்று சென்னை அணி இந்த சீசனில் சேப்பாக்கத்தில் தங்களது கடைசி ஹோம் போட்டியில் விளையாடியது.
இதன் காரணமாக, தோனி இன்று களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இன்று அவர் விளையாடவில்லை என்று கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும், அடுத்த போட்டியில் தோனி விளையாடுவார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் இன்றைய போட்டியில் சென்னை அணி வெற்றி பெற்று, அடுத்த போட்டியில் தோனியை காண ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் இருந்து வருகின்றனர்.