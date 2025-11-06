தோனி ஐபிஎல்-லில் இருந்து ஓய்வு பெறாதது ஏன்? 2 முக்கிய காரணங்கள்

MS Dhoni : தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறாமல் இருப்பதற்கான 2 முக்கிய காரணங்கள்
MS Dhoni : தோனி ஓய்வு பெறாமல் இருப்பதற்கு பின்னணியில் சிஎஸ்கே, ஐபிஎல்-க்கு பிராண்ட் மதிப்பில் கிடைக்கும் 'மகா' பலன்களே காரணம் என கூறப்படுகிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் தோனி (MS Dhoni) விளையாடுவாரா? இல்லை ஓய்வு பெறுவாரா? என ஆவலோடு காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மகிழ்ச்சியான செய்தியை கொடுத்துவிட்டது. அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவார் என தெரிவித்துவிட்டது.
இதனையே கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் விரும்பினாலும், ஐபிஎல் தொடரில் தோனி ஓய்வு பெறாமல் இருப்பதற்கான 2 முக்கிய காரணங்களை கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் முக்கியமாக அடிக்கோடிட்டு சொல்லுகின்றனர்.
தோனி ஐபிஎல் விளையாடுவதால், சிஎஸ்கே, ஐபிஎல்-க்கு பிராண்ட் மதிப்பில் கிடைக்கும் 'மகா' பலன்களே அவர் ஓய்வு பெறாமல் இருப்பதற்கான காரணம் என கூறப்படுகிறது.
தோனி சிஎஸ்கே அணியின் ஒரு வெறும் வீரர் மட்டுமல்ல; அவரே அந்த அணியின் அடையாளம். அவர் இருப்பதாலேயே சிஎஸ்கே வர்த்தக ரீதியாக முன்னணியில் உள்ளது. ஐபிஎல் அணிகளிலேயே சிஎஸ்கே அணிதான் மிகவும் அதிக பிராண்ட் மதிப்பு கொண்ட அணியாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், தோனி.
விளம்பர நிபுணர்கள் கூற்றுப்படி, தோனி ஓய்வு பெறும் நாளில், சிஎஸ்கே அணியின் பிராண்ட் மதிப்பில் சுமார் 15% வரை சரிவு ஏற்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், தோனி ஐபிஎல் விளையாடுவதால், சிஎஸ்கே-க்கு பிரீமியம் ஸ்பான்சர்கள் அதிகம் கிடைக்கிறது. இதன்மூலம், சிஎஸ்கே மற்ற அணிகளைக் காட்டிலும் அதிக விளம்பரதாரர் வருமானத்தை ஈட்டுகிறது.
CSK ரசிகர்களில் ஒரு பெரிய பகுதியினர் தோனிக்காக மட்டுமே அணியை ஆதரிப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடக்கும் ஒவ்வொரு போட்டியும் முழுக்க விற்றுத் தீர்ந்து, பெரும் திருவிழாவாக மாறுவதற்கு தோனியே காரணம். 'நம்பர் 7' ஜெர்சி விற்பனை ஒவ்வொரு ஆண்டும் உச்சத்தில் இருப்பதன் மூலம், விற்பனை வருமானம் (Merchandise Revenue) அதிகரிக்கிறது.
ஒரு தனி வீரராக தோனி, ஐபிஎல் தொடரின் மொத்த வணிகப் பரப்புக்கும் (Commercial Landscape) வலு சேர்க்கிறார். தோனி பேட்டிங் செய்ய வரும்போது, டி.வி. மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை கிடுகிடுவென உயர்ந்து, பல சமயங்களில் புதிய சாதனைகளைப் படைக்கிறது. தோனி களத்தில் இருந்தால், விளம்பரப் பணத்தின் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். இது ஒளிபரப்பு நிறுவனங்கள் (Broadcasters) அதிக விளம்பரக் கட்டணங்களை வசூலிக்க உதவுகிறது.
தோனி தொடர்ந்து விளையாடுவது, ஐபிஎல்-லின் உலகளாவிய மதிப்பை நிலையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இளம் வீரர்களை விட, தோனி போன்ற சூப்பர் ஸ்டார்களின் இருப்பு லீக்கின் ஸ்திரத்தன்மைக்கு (Stability) அவசியம்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஓய்வு பெற்ற பின்னரும், தோனி இன்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிராண்டுகளுக்கு விளம்பரத் தூதராக இருக்கிறார். அவர் ஐபிஎல்-லில் தொடர்ந்து இருப்பதால், அந்த பிராண்டுகள் ஐபிஎல் ஒளிபரப்பின் போது அதிக விளம்பரங்களை வெளியிடுகின்றன, இது லீக்கின் வருவாயை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
சுருக்கமாக, தோனியின் ஓய்வு என்பது அவரது உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டே இருக்கும் என்றாலும், அவரது பிராண்ட் மதிப்பு, சிஎஸ்கே மற்றும் ஐபிஎல் தொடர் ஆகிய இரண்டுக்குமே கிடைக்கும் மிகப்பெரிய வர்த்தகத்தை கொடுப்பதால், இதையும் கருத்தில் கொண்டே அவரது ஓய்வு அறிவிப்பு இருக்கும் என கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.