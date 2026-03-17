அரசியலுக்கு ஏன் வரவில்லை? ரஜினி அறிக்கையில் சொன்னது என்ன?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி தொடங்குவதாக முதலில் அறிவித்தார். இதனால் அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர். ஆனால் அந்த முடிவை கைவிடுவதாக கடந்த 2020ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அறிவித்தார். அவர் சொன்ன காரணங்களை பற்றி பார்ப்போம்.
தமக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருப்பதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கான மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வருவதாகவும், கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் பொதுமக்களை நேரடியாக சந்தித்து அரசியல் செய்வது தமது உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என மருத்துவர்கள் எச்சரித்ததை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஹைதராபாத்தில் அண்ணாத்த படப்பிடிப்பின் போது திடீரென ரத்த அழுத்தம் கடுமையாக மாறுபட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதை, அரசியலுக்கு வர வேண்டாம் என இறைவன் தனக்கு அளித்த எச்சரிக்கையாகவே கருதுவதாக தெரிவித்தார்.
தன்னை நம்பி கட்சியிலும் அரசியல் பயணத்திலும் இணையும் தொண்டர்களை, தனது உடல்நிலை பாதிப்பை காரணம் காட்டி பாதியிலேயே கைவிட்டு அவர்களை பலிகடா ஆக்க தான் துளியும் விரும்பவில்லை என திட்டவட்டமாக கூறினார்.
பிரச்சாரம் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்கள் மூலமாக மக்களை நேரடியாக சந்திக்காமல், வெறும் சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்து மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அரசியல் எழுச்சியை ஏற்படுத்திவிட முடியாது என்பதை அவர் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார்.
அரசியல் கட்சி தொடங்கி தேர்தல் களத்தில் நேரடியாக ஈடுபட முடியாவிட்டாலும், வெளியில் இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு தொடர்ந்து தன்னால் இயன்ற நற்பணிகளையும் சேவைகளையும் செய்வேன் என அவர் உறுதியளித்தார்.
தமது முடிவால் ஏற்படும் வலி தனக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும், தான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என பல ஆண்டுகளாக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும், மக்களுக்கும் ஏமாற்றத்தை அளித்ததற்காக தன்னை மன்னிக்கும்படி பகிரங்கமாக கோரிக்கை விடுத்தார்.