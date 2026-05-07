விஜய்யின் லக்கி நம்பர்! எல்லா காரிலும் '0277’ எண் தான்.. சென்டிமெண்ட் காரணம்!

TVK Vijay Lucky Car Number: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரை பேருந்து முதல் கார் வரை அனைத்திலும் 0277 என்ற எண் இருக்கும். ஏன் அனைத்து வாகனத்திலும் இந்த 0277 என்ற பதிவு எண் தவெக தலைவர் விஜய் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் என்பது தெரியுமா? இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்வோம்.
TVK Vijay Lucky Number: தவெக தலைவர் விஜய் பல விலை உயர்ந்த கார்களை வைத்துள்ளார். ரோல்ஸ் ராய்ஸ் , பிஎம்டபிள்யூ, மினி கூப்பர், மாருதி சுஸுகி போன்ற கார்களை வைத்துள்ளார். இதுபோக, பரப்பரை வாகனமும் வைத்துள்ளார். அனைத்து வாகனத்திலும் 0277 எண் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
கோலிவுட் சினிமாவில் உச்சபட்ச நடிகராக இருக்கும் விஜய், கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கினார். கட்சி தொடங்கிய, முதல் தேர்தலிலேயே மாபெரும் வெற்றி சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் பெற்றுள்ளார். தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆனால், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் பணியில் விஜய் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார்.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இன்னும் 6 சீட்டுகள் விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது. இதனால், இடதுசாரிகளிடம் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இதனால், விஜய் எப்போது முதல்வராக பதவியேற்பார் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. விஜய் கட்சி தொடங்கியது முதலே விஜய் கார்களின் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. விஜய்யிடம் பல விலை உயர்ந்த கார்கள் உள்ளனர்.
ரோல்ஸ் ராய்ஸ் , பிஎம்டபிள்யூ, மினி கூப்பர், மாருதி சுஸுகி போன்ற கார்களை வைத்துள்ளார். இதுபோக, பரப்பரை வாகனமும் வைத்துள்ளார். மேலும், ஒரு எலக்ட்ரிக் பிஎம்டபிள்யூ கார் வைத்துள்ளார். இது ரசிகர்கள் அனைவரும் தெரிந்து விஷயம் தான். ஆனால், விஜய் வைத்திருக்கும் அனைத்து சொகுசு கார்களிலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உள்ளன.
விஜய்யின் அனைத்து வாகனங்களிலும் நம்பர் பிளேட்டுகளில் ஒரே எண் தான் இருக்கும். அதாவது, BMW காரில் TN 14 AH 0277, லெக்ஸஸ் காரில் TN 14 AL 0277, வெல்ஃபயர் காரில் TN 14 AM 0277, கட்சியின் பிரச்சார பேருந்தில் TN 14 AS 0277 ஆகிய கார்களில் ஒரே நம்பர் பிளேட் கொண்டுள்ளது. ஒரே நம்பர் பிளேட் வைத்திருப்பது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த எண்ணிற்கு பிறகு விஜய்க்கு ஒரு எமோஷனல் தொடர்பு உள்ளது.
இந்த எண் உண்மையில் விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒன்று. 0277 எண் 14.02.77 என்ற தேதியை குறிக்கிறது. இந்த தேதி விஜய்யின் தங்கை வித்யா சந்திரசேகரின் பிறந்த நாள் தான். மறைந்த தன் தங்கையின் நினைவை குறிக்கும் வகியல், விஜய் தான் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு காரிலும் இந்த தேதியை குறிப்பிட்டுள்ளார். இது அவருக்கு மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான விஷயமாக இருக்கிறது. இதனால், தங்கையின் நினைவாக அனைத்து கார்களில் 0277 எண் கொண்ட நம்பர் பிளேட் வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.