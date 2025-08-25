விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!

Why Vijayakanth is Called Captain: தமிழ் சினிமா உலகில் தனித்துவமான இடத்தைப் பிடித்தவர் நடிகர் விஜயகாந்த். அவருக்கு “கேப்டன்” என்ற பட்டம் எப்படி வந்தது என்பது ரசிகர்களிடையே இன்னும் பெருமையாகச் சொல்லப்படும் கதை.
Why Vijayakanth is Called Captain: விஜயகாந்த் தனது 100வது படம் Captain Prabhakaran மூலம் “கேப்டன்” பட்டம் பெற்றார். சினிமாவில் அவர் மக்கள் காப்பாளர், நண்பர்களுக்கு வல்லல், தொழிலாளர்களுக்கு சமத்துவம் கொண்ட தலைவர். கோபம் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் கருணை நிறைந்தவர் என்பதால்தான் அவர் இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் வாழ்கிறார்.
கேப்டன் பட்டம் வந்த கதை: விஜயகாந்தின் 100வது படம் Captain Prabhakaran (1991) மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அந்த வெற்றி அவருக்கு “கேப்டன்” என்ற பட்டத்தை வழங்கியது. ரசிகர்கள், ஊடகங்கள், சக நடிகர்கள் எல்லோரும் அவரை அப்போதிலிருந்து அன்புடன் “கேப்டன்” என அழைத்தனர்.
தமிழ்சினிமாவில் விஜயகாந்த்: திரைப்படங்களில் அவர் பெரும்பாலும் நேர்மையான காவலர், படைவீரர் அல்லது மக்கள் காப்பாளர் கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். குடும்பத்தோடு பார்க்கும் வகையில் ஹீரோவாக உயர்ந்தார். அவரது சேவைகளாலும் அன்பாலும் மக்கள் அவரை “கருப்பு எம்.ஜி.ஆர்” என்றும் அழைத்தனர்.
படப்பிடிப்புத் தளத்தில் சமத்துவம்: சினிமா தளங்களில் சிறிய நடிகர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் சாம்பார் சாதம், பெரியவர்களுக்கு மட்டும் non-veg என்ற பாகுபாடு இருந்தது. இதை விஜயகாந்த் முற்றிலும் நிறுத்தி, தனது production-ல் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான சாப்பாடு கொடுத்தார். டீ என்றால் அனைவருக்கும் டீ, ஹார்லிக்ஸ் என்றால் அனைவரும் ஹார்லிக்ஸ் பொன்றவற்றை பின்பற்றினார்.
நண்பர்களுக்கான பெருந்தன்மை: விஜயகாந்த் நண்பர்களுக்காக தனது சம்பளத்தில்கூட குறைப்பு செய்து உதவி செய்தார். ராதாரவி தனது தந்தை நினைவிடத்துக்கு நிதி திரட்டும்போது, முழுத் தொகையையும் தானமாக வழங்கியவர் என்பதால் அவர் “வல்லல்” எனப் போற்றப்பட்டார்.
தைரியமான தலைவர்: அரசியலிலும் சினிமாவிலும் அவர் தைரியமாக நடந்துகொண்டார். ஜெயலலிதாவிடம் நேராகக் கேள்வி கேட்டவர். நடிகர் சிவாஜி கணேசன் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஒழுங்கு குலைந்தபோது தன்னாலேயே களத்தில் குதித்து அமைதியை காப்பாற்றியவர்.
எதிர்ப்பு இருந்ததா? “கேப்டன்” பட்டத்துக்கு எப்போதும் விமர்சனமே இல்லை. ஆனால் அரசியலில் AIADMK உடன் கூட்டணி வைத்தது காரணமாக பொதுமக்களில் சிறிய விரக்தி உருவானது. அதற்குப் பிறகும் அவரின் தலைமைத்துவமும் தனித்துவமும் மக்கள் மனதில் உறுதியாய் இருந்தது.
கோபத்தின் உள்ளே கருணை: விஜயகாந்த் சில நேரங்களில் கோபமாக நடந்தாலும் உள்ளுக்குள் கருணை நிறைந்தவர். அதனால்தான் இன்றும் மக்கள் அவரை அன்புடன் நினைவுகூர்ந்து “கேப்டன் விஜயகாந்த்” என அழைக்கின்றனர். அவர் தமிழ் சினிமாவுக்கும் சமூகத்திற்கும் மறக்க முடியாதவர்.