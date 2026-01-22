English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தவெகவிற்கு விசில் சின்னம் ஏன்? விஜய் கேட்டது என்ன? முழு விவரம்

Why whistle symbol assigned to TVK: தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னம் ஒதுக்கி உள்ளது. 

 

Vijay TVK Symbol Whistle : விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் விஜய் சின்னத்தை ஒதுக்கி உள்ளது. இந்த சின்னம் ஏன் ஒதுக்கப்பட்டது? அதன் காரணம் என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
விஜய்யின் தவெக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலின் மூலம் முதல் முறையாக தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தவெகவிற்கு விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி உள்ளது.   

தமிழக வெற்றி கழகம் தரப்பில் இருந்து கடந்த நவம்பர் மாதம் தேர்தல் ஆணையத்திடம் பொதுச்சின்னம் ஒதுக்க கோரி விண்ணம் சமர்பிக்கப்பட்டிருந்தது.   

பொதுவாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் சின்னம் கோரும்போது, சில குறிப்பிட்ட சின்னங்களை பட்டியலிட்டு விருப்பம் தெரிவிக்கலாம். அதில் இருந்து ஒரு சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்யும்.   

அதன்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் விசில், ஆட்டோ, கிரிக்கெட் பேட் உள்ளிட்ட சின்னங்களை பட்டியலிட்டு விருப்பம் தெரிவித்திருந்தது.  

இந்த நிலையில், விஜய்யின் தவெக விரும்பிய விசில் சின்னத்தையே தேர்தல் ஆணையம் ஓதுக்கீடு செய்துள்ளது.   

முன்னதாக ஒரு மாநாட்டில் விஜய், நம்மை யாரும் விசில் அடிச்சான் குஞ்சுகள் என சொல்லிவிட கூடாது என கூறி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.   

