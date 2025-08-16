கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இம்முறை எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இம்முறை புதிதாக விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இம்முறை எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என்ற முக்கிய அப்டேட் பார்க்கலாம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை(Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு லட்சக்கணக்கான பெண்கள் ஆர்வமாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். மாநிலம் முழுவதும் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக விண்ணப்பிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையே அதிகமாக இருக்கிறது.
அரசின் மற்ற சேவைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் அதேவேளையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரியும் ஒரு விண்ணப்பத்தை தவறாமல் போட்டிருக்கின்றனர்.
இதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 12 லட்சத்தைக் கடந்துவிட்டது. அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
வரும் நாட்களிலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பிக்க பலர் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர். குறிப்பாக புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்கள் பலர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறவும் விண்ணப்பிப்பார்கள்.
அதனால், தங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பத்தின் அப்டேட்டுகளை தொடர்ச்சியாக அவர்கள் கவனித்து வருகின்றனர். அப்படியிருக்கையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணபிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருக்கிறது.
இந்த இடத்தில் தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கோரி விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் கிடைக்குமா? மிகப்பெரிய கேள்வி பரவலாக மக்களிடத்தில் எழத் தொடங்கியுள்ளது.
ஏனென்றால் அரசு வகுத்துள்ள விதிகளின்படி, தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்படும் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
அந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் தெரிந்தபிறகே பெண்கள் ஆர்வத்துடன் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதனால், பெரும்பாலானோரின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை. அந்தவகையில் பார்க்கும்போது, எத்தனை லட்சம் பேரை அரசு புதிதாக இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஒருவேளை புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களில் எல்லா தகுதிகளையும் உடைய ஒரு பகுதியினரை மட்டும் முதலில் சேர்த்துவிட்டு பின்னர், சில பல மாதங்கள் கழித்து அடுத்தகட்டமாக மற்றவர்களை சேர்க்குமா?, அப்படி சேர்த்தால் எப்போது முதல் அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் விடுவிக்கப்படும்? என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
மேலும், என்னென்ன காரணங்களுக்காக எல்லாம் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்? அல்லது பரிசீலனையிலையே வைக்கப்படும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள மக்கள் ஆர்வமாக காத்திருகின்றனர்.
எப்படி இருந்தாலும் ஆகஸ்டு மாதம் இறுதி அல்லது செப்டம்பர் மாதம் 15 ஆம் தேதிக்குள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான முக்கிய அப்டேட் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.