18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Central Government Employees News: சமீபத்தில் டேராடூனில் ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் இணைந்த அமைப்புகள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளில் ஒன்று, 18 மாதங்களுக்கான அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகையை வழங்குவதாகும். வரும் மாதங்களில் டெல்லியிலும், அத்துடன் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் கூடுதல் கூட்டங்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊதியக் குழு தெரிவித்துள்ளது. டெல்லி NCR பகுதிக்கு வெளியே வசிக்கும், ஊதியக் குழுவுடன் கலந்துரையாட விரும்பும் பங்குதாரர்கள், ஊதியக் குழு தங்கள் மாநிலத்திற்கோ அல்லது அருகிலுள்ள இடத்திற்கோ வருகை தரும்போது சந்திப்பதற்கான முன்பதிவைச் செய்யுமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், 8வது ஊதியக் குழு அமைப்பதற்கு முன்னதாக ஒரு பெரிய பரிசை பெறக்கூடும். கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தின் (DR) அரியர் தொகையை அரசு விடுவிக்ககூடும் என ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் 18 மாதங்களுக்கு அகவிலைப்படி திருத்தம் செய்யப்படவில்லை. அப்போது உருவான அசாதாரண சூழல் காரணமாக, டிஏ உயர்வு முடக்கப்பட்டது. நிலைமை சற்று சரியானவுடன் அது மீண்டும் தொடங்கியது. எனினும், அப்போது முடக்கப்பட்ட 18 மாத டிஏ உயர்வின் அரியர் தொகை இன்னும் வழங்கப்படவில்லை.
18 மாத டிஏ அரியர் தொகையை வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதார்ரகளும் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த நிலுவைத் தொகைகளைத் தற்போதைய சூழலில் விடுவிக்க இயலாது என்று 2020-ஆம் ஆண்டில் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியிருந்தது. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் வந்தபோதிலும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண நிலுவைத் தொகைகளை வழங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏதும் இல்லை என்று அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது.
“கோவிட்-19 பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படியின் கூடுதல் தவணையும், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலை நிவாரணமும்—இவை இரண்டும் 2020 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் நிலுவையில் உள்ள நிலையில்—அவற்றைச் செலுத்த வேண்டாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவிக்குமாறு எனக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2020 ஜூலை 1-ஆம் தேதி மற்றும் 2021 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் நிலுவையில் உள்ள அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தின் கூடுதல் தவணைகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது,” என்று அந்த அறிவிக்கையில் 2020-ஆம் ஆண்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
"ஜூலை 1, 2021 முதல் வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தின் (DR) எதிர்காலத் தவணையை வெளியிடுவது குறித்த முடிவை அரசாங்கம் எப்போது எடுக்கிறதோ, அப்போது ஜனவரி 1, 2020, ஜூலை 1, 2020 மற்றும் ஜனவரி 1, 2021 ஆகிய தேதிகளிலிருந்து நடைமுறையில் இருந்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண விகிதங்கள் பின்னோக்கு விளைவின்றி (prospectively) மீட்டெடுக்கப்படும். மேலும் அவை ஜூலை 1, 2021 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் ஒட்டுமொத்த திருத்தப்பட்ட விகிதத்துடன் இணைத்துக்கொள்ளப்படும். ஜனவரி 1, 2020 முதல் ஜூன் 30, 2021 வரையிலான காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகைகள் எதுவும் வழங்கப்படாது." என அதில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 24, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அறிவிப்பு, ஏப்ரல் 28 முதல் ஏப்ரல் 30 வரை டெல்லியில் நடைபெறவிருக்கும் கூட்டங்களில் பங்கேற்க, தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சங்கங்களிடமிருந்து பெருமளவிலான கோரிக்கைகளை ஊதியக் குழு பெற்றுள்ளதாக உறுதிப்படுத்துகிறது. அறிக்கைகளின்படி, கால அட்டவணை மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பதாலும், கோரிக்கைகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருப்பதாலும், இந்தக் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் அனைத்துத் தரப்பினரையும் சந்திப்பது சாத்தியமில்லை என்று ஊதியக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் 2 சதவீதம் உயர்வு அளிப்பதற்கு அரசாங்கம் ஏப்ரல் 18 அன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் மூலம் சுமார் 50.46 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும், 68.27 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின்போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகத் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார். இதன் காரணமாக அரசாங்கத்தின் மீது ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த நிதிச்சுமை குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார். அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) செய்யப்படும் இந்த உயர்வு, ஆண்டுக்கு ₹6,791.24 கோடி அளவிலானதாக இருக்கும். திருத்தப்பட்ட இந்த விகிதங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். இதன் மூலம், தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண விகிதங்கள், அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும்.
உயர்ந்து வரும் விலைவாசியை சமாளிக்க, ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் உதவுவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும். 7-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட, ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட சூத்திரத்திற்கு இணங்கவே இந்த ஊதிய உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.