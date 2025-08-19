8வது ஊதியக்குழு: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்

Commuted Pension Latest News: 8வது ஊதியக் குழு கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளை மாற்றுமா? இதற்கான பரிந்துரை அரசாங்கத்திற்கு அளிக்கப்படுமா? கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: இன்னும் சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசுக்கு அனுப்பப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் கம்யூடட் பென்ஷன் கால அளவை குறைப்பதற்கான கோரிக்கை முக்கியமானதாக உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக, மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியக் கால அளவின் குறைப்பு பிரச்சினை மீது மீண்டும் கவனம் திரும்பியுள்ளது.
ஓய்வூதியத்தில் மாற்றப்பட்ட பகுதியை மீட்டெடுப்பதற்கான கால அளவை 15 ஆண்டுகளில் இருந்து 12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்க வேண்டும் என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். 8வது ஊதியக் குழு இந்த விஷயத்தில் நல்ல முடிவை எடுக்குமா? இதற்கான பரிந்துரையை குழு அரசாங்கத்திற்கு அளிக்குமா? அரசு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஓய்வு பெறும் நேரத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தில் அதிகபட்சமாக 40% தொகையை மொத்தமாக எடுத்துக்கொள்ளத் தேர்வு செய்யலாம். இது 'ஓய்வூதியக் குறைப்பு' அதாவது கம்யுடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் என அழைக்கப்படுகிறது. அதற்கு ஈடாக, அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் அந்த சதவீத அளவிற்கு குறைக்கப்படுகிறது. ஆனால், தற்போதைய விதிகளின் கீழ், இந்த குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தின் கால அளவு 15 ஆண்டுகளாக உள்ளது. அதன் பிறகு முழு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படும்.
5வது ஊதியக் குழு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தை மூன்றில் ஒரு பங்கிலிருந்து 40% ஆக மாற்ற அனுமதித்தது. மேலும், மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை கழிக்கும் கால அளவை 12 ஆண்டுகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று குழு பரிந்துரைத்தது. ஆனால் அரசாங்கம் இந்த ஆலோசனையை ஏற்கவில்லை, 15 ஆண்டு காலத்தையே தொடர்ந்தது. அடுத்தடுத்த 6வது மற்றும் 7வது ஊதியக் குழுக்கள் இந்த விதியில் எந்த மாற்றத்தையும் பரிந்துரைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கருதின.
ஓய்வூதியக் குறைப்பு காலம் குறித்து நீதிமன்றங்களின் நிலைப்பாடு என்ன? 1986 ஆம் ஆண்டு, "பொது காரணம் vs இந்திய ஒன்றியம்" வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம், அரசாங்கம் 12 ஆண்டுகளில் மாற்றப்பட்ட தொகையை மீட்டெடுத்தாலும், 'ஆபத்து காரணி' (ஊழியர் முழுமையாக மீட்கப்படுவதற்கு முன்பு இறக்கக்கூடும்) என்பதை மனதில் கொண்டு, மீட்பு காலம் 15 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்று கூறியது. 2019 ஆம் ஆண்டில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் அதே தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் 15 ஆண்டுகள் காலத்தை நியாயப்படுத்தியது. உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த முடிவை உறுதி செய்தது. இது முற்றிலும் கொள்கை சார்ந்த முடிவு என்றும் நீதித்துறை இதில் தலையிட முடியாது என்றும் நீதிமன்றங்கள் நம்புகின்றன.
8வது ஊதியக் குழுவிடமிருந்து தற்போதைய கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பிரதிநிதி அமைப்புகள், குறிப்பாக NC-JCM (தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு கவுன்சில்), 15 ஆண்டு காலத்தை 12 ஆண்டுகளாகக் குறைக்க வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக கோரி வருகின்றன. தற்போது சராசரி ஆயுட்காலம் மிகவும் அதிகரித்துள்ளது என்பதே இங்கு முன்வைக்கப்படும் முக்கிய வாதம்.
மேலும், ஓய்வூதிய பரிமாற்ற அட்டவணை மற்றும் வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக, அரசாங்கம் உண்மையான தொகையை முன்கூட்டியே மீட்டெடுத்து விடுகிறது என்பதையும் கவுன்சில் சுட்டிக்காட்ட்டுகிறது. இந்தக் காரணத்திற்காக, ஊழியர் சங்கங்கள் இந்தப் பிரச்சினையை 8வது சம்பளக் குழுவின் விதிமுறைகளில் சேர்க்க விரும்புகின்றன.
மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம்: அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன? நிபுணர்களின் ஆலோசனை மற்றும் ஆபத்து காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு கம்யூடட் பென்ஷனை மீட்டெடுக்கும் காலம் 15 ஆண்டுகளாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் கூறுகிறது. முந்தைய இரண்டு சம்பளக் கமிஷன்களும் அதில் எந்த மாற்றத்தையும் அவசியம் என்று கருதாததால், அரசாங்கம் தற்போது 15 ஆண்டு விதியில் பிடிவாதமாக உள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களின் இந்தக் கோரிக்கை பல தசாப்தங்களாக உள்ளது. 5வது ஊதியக்குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 12 ஆண்டு மறுசீரமைப்பு இன்னும் முழுமையடையவில்லை. 8வது ஊதியக் குழு இந்தப் பிரச்சினையை மீண்டும் கையில் எடுக்குமா, அரசாங்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
கம்யூடட் பென்ஷனின் கால அளவு 12 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டால், லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும். ஏனெனில் இதன் மூலம் அவர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே தங்கள் முழு ஓய்வூதியத்தையும் பெறத் தொடங்குவார்கள். 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன்தான் இதில் அரசாங்கம் எடுத்துள்ள முடிவு குறித்து அறிந்துகொள்ள முடியும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.