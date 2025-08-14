English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்றம் குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்ரத்தில் அப்டேட் கொடுத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப்ஓ மூலம் அளிக்கப்படும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் உயர்த்தப்படுமா? இதில் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்யும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தனியார் துறை ஊழியர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் ஊதியத்தில் 12% -ஐ இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. ஊழியர்களின் பங்களிப்பு முழுவதும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 இன் கீழ், நிறுவனத்தின் பங்கில் ஒரு பங்கு இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் 8.33% இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.

இபிஎஸ் என்பது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பணி ஓய்வூக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஊழியர் ஓய்வூதிய அமைப்பாகும். இபிஎஸ் மூலம் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் நீண்ட காலமாக மாற்றப்படாமல் ரூ.1,000 ஆகவே உள்ளது. இதை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கைகள் தொடர்ந்து விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மத்திய அரசு ஊதியத்தில் 1.16% (மாதத்திற்கு ₹15,000 வரை) வழங்குகிறது.

இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதிலளித்துள்ளது. ‘மத்திய அரசு பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் வழங்கும் 1.16% பங்களிப்பிற்கு மேல், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியின் (EPF) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹1,000 வழங்குகிறது’ என்று நிதி அமைச்சகம் ஆகஸ்ட் 11 திங்கள்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. EPS, 1995 நிதியில் உள்ள ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை காரணமாக, குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ₹1,000 இலிருந்து ₹7,500 ஆக உயர்த்த அரசாங்கம் திட்டமிடவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது

மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லஜே, “1995, இபிஎஸ் என்பது ஒரு ‘வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை’ சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். ஊழியர் ஓய்வூதிய நிதியின் மூலதனம் (i) ஊதியத்தில் 8.33 சதவீத பங்களிப்பு அளவிலான நிறுவனத்தின் பங்கு; மற்றும் (ii) ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு (மாதத்திற்கு ₹15,000/- வரை) ஆகியவற்றால் ஆனது.

திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து சலுகைகளும் அப்படி சேகரிக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து செலுத்தப்படுகின்றன. 1995 ஆம் ஆண்டு இபிஎஸ் பத்தி 32 இன் கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டபடி நிதி ஆண்டுதோறும் மதிப்பிடப்படுகிறது, மேலும் 31.03.2019 அன்று நிதியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை உள்ளது” என்று கூறினார்.

"இருப்பினும், 1995 ஆம் ஆண்டு EPS திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் மாதத்திற்கு ₹1000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புக்கு (EPFO) ஆண்டுதோறும் EPS-க்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பட்ஜெட் ஆதரவிற்கு கூடுதலாகும்" என்று அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.

ஆகையால், பங்களிப்புகளில் அதிகரிப்பு அல்லது பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இல்லாவிட்டால், அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை என்பது தெளிவாகிறது.

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி என்பது ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய சேமிப்பை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது வட்டியுடன் மொத்தமாக வழங்கப்படுகிறது. மறுபுறம், EPS என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.  

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு விவரமும் அவற்றின் பலன்களும்: 8.33% (நிறுவனம்) - EPS - ஓய்வுக்குப் பிறகு மாத ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 3.67% (நிறுவனம்) - EPF - இது ஓய்வூதிய சேமிப்பு, வட்டியுடன் மொத்த தொகை கிடைக்கும். 12% (பணியாளர்) EPF - ஓய்வூதிய சேமிப்பு, வட்டியுடன் மொத்த தொகை. அதாவது, EPF சேர்ந்து வட்டியைப் பெறுகிறது (ஓய்வு பெறும்போது மொத்த தொகை கிடைக்கிறது), EPS தொகை ஓய்வுக்குப் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையாக கிடைக்கிறது. EPS தகுதி அளவுகோல்களுக்கு உட்பட்டது, மேலும் கொடுப்பனவுகள் ஓய்வூதிய சேவை மற்றும் ஓய்வூதிய சம்பளத்தைப் பொறுத்தது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்படுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை பெற அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை காண அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

