- 2040ல் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.5 லட்சம் உயரும் என்பது உண்மையா? முக்கிய தகவல்
Gold Price Prediction 2040: 2040ல் ஒரு கிராம் தங்கம் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை உயரும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் தங்கம் என்பது வெறும் உலோகம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு குடும்பத்தின் கௌரவம் மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீடாகும். நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் தங்கம் விலை, சாமானிய மக்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, 2040 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் தங்கத்தின் விலை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், ஒரு கிராம் தங்கம் 5 லட்சம் ரூபாயாக உயருமா? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
நேற்று சென்னையில் தங்கம் விலை வரலாறுகாணாத புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. 24 கேரட் சுத்த தங்கம் 10 கிராம் ரூ.1,53,130 என்ற விலையிலும், ஆபரணத் தங்கம் 22 கேரட் 10 கிராம் ரூ.1,40,369 என்ற விலையிலும் வர்த்தகமானது. ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,12,295 ஆக இருந்தது. இதில் ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை ரூ.15,313 ஆகும்.
தங்கத்தின் எதிர்கால விலையைக் கணிக்க கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் (CAGR) எனும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் தங்கம் சராசரியாக 10% முதல் 12% வரையிலான வளர்ச்சியைத் தந்துவருகிறது. இந்த வளர்ச்சி விகிதம் என்பது பணவீக்கம், சர்வதேசப் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதே வளர்ச்சி வேகம் தொடர்ந்தால், 2040ல் தங்கம் விலை பல மடங்கு உயர வாய்ப்புள்ளது.
நேற்றைய விலையான ரூ.1.53 லட்சத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஆண்டுக்கு 10% வளர்ச்சி எனக் கணக்கிட்டால், 2030ல் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.2.24 லட்சமாகவும், 2035-ல் ரூ.3.61 லட்சமாகவும் உயரும். இறுதியாக 2040 ஆம் ஆண்டில் 10 கிராம் தங்கம் சுமார் ரூ.5.80 லட்சம் முதல் ரூ.6 லட்சம் வரை எட்டக்கூடும். இது தற்போதைய விலையை விடச் சுமார் நான்கு மடங்கு அதிகமாகும்.
ஒருவேளை உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி, சர்வதேசப் போர்கள் அல்லது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பெருமளவு வீழ்ச்சியடைந்தால், வளர்ச்சி விகிதம் 12% ஆக உயரலாம். அத்தகைய சூழலில், 2040-ல் 10 கிராம் தங்கம் சுமார் ரூ.7.50 லட்சம் வரை எட்டக்கூடும்.
சர்வதேச வங்கிகள் தங்கத்தை அதிகளவில் இருப்பு வைப்பதும் இந்த விலையேற்றத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக அமையும். சமூக வலைதளங்களிலும் சில செய்திகளிலும் 2040ல் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.5 லட்சத்தை எட்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இது நடைமுறைக்குச் சாத்தியமற்ற ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவலாகும்.
ஒரு கிராம் ரூ.5 லட்சம் என்றால், 10 கிராம் தங்கம் ரூ.50 லட்சம் ஆக வேண்டும். 2026-ல் ரூ.1.5 லட்சமாக இருக்கும் தங்கம், அடுத்த 14 ஆண்டுகளில் ரூ.50 லட்சமாக உயர வேண்டுமானால், ஆண்டுக்கு 30% வளர்ச்சி தேவை. இது வரலாற்று ரீதியாகச் சாத்தியமில்லை.
தர்க்கரீதியான கணக்கீட்டின்படி, 2040ல் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.60,000 முதல் ரூ.75,000 வரை இருக்கவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தங்கம் விலை உயரப் போகும் மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதன்படி, முதலில், பணவீக்கம் அதிகரிக்கும்போது காகிதப் பணத்தின் மதிப்பு குறையும், அப்போது தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பான அரணாகக் கருதப்படும்.
இரண்டாவதாக, பூமியின் அடுக்குகளில் உள்ள தங்க இருப்பு குறைந்து வருவதால், தேவை அதிகரித்து விலை உயரும். மூன்றாவதாக, வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கள் அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பில் டாலருக்குப் பதிலாகத் தங்கத்தை அதிகளவில் சேமிப்பது உலகச் சந்தையில் விலையை உயர்த்தும்.
தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும் அதனைச் சமாளிக்க இப்போதே முதலீட்டு முறையை மாற்ற வேண்டும். நகையாக வாங்குவதை விட, அரசு வழங்கும் 'Sovereign Gold Bonds' (SGB)-ல் முதலீடு செய்யலாம். இதில் செய்கூலி, சேதாரம் கிடையாது என்பதோடு ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டியும் கிடைக்கும். மேலும், டிஜிட்டல் தங்கம் மற்றும் Gold ETF மூலம் மாதம் ரூ.500 அல்லது ரூ.1,000 எனச் சிறுகச் சிறுகச் சேமிக்கத் தொடங்கலாம்.
2040 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் வீட்டில் ஒரு திருமணம் அல்லது சுபகாரியம் நடக்கிறது எனில், அந்த நேரத்தில் நகை வாங்குவது மிகப்பெரிய நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும். ஒரு சிறிய நெக்லஸ் வாங்குவதற்குக்கூட அப்போதைய விலையில் ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.15 லட்சம் வரை தேவைப்படலாம். எனவே, விலையேற்றத்தைக் கண்டு அஞ்சாமல், இப்போதே முறையான தங்கச் சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது உங்கள் வருங்காலத்தைப் பாதுகாக்கும்.