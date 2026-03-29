கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுமா? பெண்களுகான முக்கிய அப்டேட்

தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் நிறுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? ஒருவேளை நிறுத்தப்பட்டால் அதற்கு மாற்றாக என்ன திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. 1.31 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தில் மாதம்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் பெறுகின்றனர். இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்தபிறகு மற்ற மாநிலங்களிலும் அந்தந்த மாநில கட்சிகள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்து நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளன.
இதனால், தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் இப்போது இந்தியா முழுவதும் வெவ்வேறு பெயர்களில் அந்தந்த மாநில கட்சிகளால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுவே இத்திட்டத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் நிறுத்தபடுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? என்றால் இருக்கிறது. அது குறித்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், தற்போது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்து செயல்படுத்திய திட்டம். தற்போது நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தால் மட்டுமே மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
ஒருவேளை திமுக ஆட்சிக்கு வரவில்லை என்றால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் கட்டாயம் நிறுத்தப்படும். அதிமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றால் இத்திட்டம் நிச்சயம் செயல்படுத்தப்படாது.
அதற்கு மாற்றாக குல விளக்குத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டமே என்றாலும், அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட இருக்கும் திட்டம் என்பதால் இந்த புதிய பெயரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். ஆனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விதிக்கபட்டுள்ள விதிமுறைகளே கடைபிடிக்கப்படுமா? என்பது கேள்விக்குறி.
அதிமுக ஆட்சியில் சில விதிமுறைகள் மாற்றப்படலாம். சலுகைகள் வழங்கப்படலாம். அதேநேரத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும்.
முதலாவதாக, மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் என்ற தொகை 2000 ரூபாயாக திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தி வழங்கும். அதன்பிறகு புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கபடுவது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடும்.
அந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு ஏற்கனவே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்கள், புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள் உள்ளிட்டோர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதுவே, தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்.