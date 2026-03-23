சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சஞ்சு சாம்சன் இணைந்துள்ள நிலையில், அவர் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வாரா? அல்லது பீல்டராக இருப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் புதிதாக இணைந்துள்ள சஞ்சு சாம்சனின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் சமீபத்திய ட்விட்டர் பதிவு ரசிகர்களிடையே பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
அஸ்வின் தனது பதிவில், சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் கிளவுஸ் இல்லாமல், சிஎஸ்கே ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் ஜேம்ஸ் ஃபாஸ்டரின் கண்காணிப்பில் பவுண்டரி லைனில் தீவிரமாக ஹை-கேட்ச் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்த அஸ்வின், "சஞ்சு சாம்சன் சாதாரண வார்ம்-அப் கேட்ச்களை செய்யாமல், பவுண்டரி எல்லையில் தீவிர ஃபீல்டிங் பயிற்சி செய்கிறார். இது ஏதேனும் ஒரு தந்திரோபாயத்தின் அறிகுறியா? அல்லது வழக்கமான பயிற்சியா?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அஸ்வினின் இந்த பதிவை பார்த்த சிஎஸ்கே ரசிகர்கள், சஞ்சு சாம்சன் ஃபீல்டிங் செய்வதால், இந்த முறையும் எம்.எஸ். தோனி தான் சிஎஸ்கே-வின் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவார் என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
ஒருவேளை எம்.எஸ். தோனி இம்பேக்ட் பிளேயராக மட்டும் விளையாட முடிவெடுத்தால் மட்டுமே, சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே-வின் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், மிக சிறந்த ஃபார்மில் உள்ள சஞ்சு சாம்சன், சிஎஸ்கே அணிக்காக இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரேவுடன் இணைந்து தொடக்க வீரராகக் களமிறங்கி அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுப்பார் என்றும் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.