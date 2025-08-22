தெரு நாய்கள் காப்பகத்திற்க்கு அனுப்பப்படுமா? உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

Supreme Court Stray Dogs Order: இந்தியாவில் பெருகும் தெருநாய்கள் தாக்குதல் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் புதிய முக்கிய உத்தரவு வெளியிட்டுள்ளது. நாய் கடி மரணங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கருதி புதிய விதிகள் அறிமுகம்.
Supreme Court Stray Dogs Order: ஸ்டெரிலைசேஷன், வாக்சின், feeding இடங்கள் மற்றும் தேசிய கொள்கை குறித்து தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. இதனால் நாய் கடி சம்பவங்கள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய உத்தரவு: இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் தெருநாய்கள் பிரச்சனை குறித்து உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. முன்னர் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆகஸ்ட் 11 உத்தரவை மாற்றி, இனிமேல் தெருநாய்கள் ஸ்டெரிலைசேஷன் மற்றும் தடுப்பூசி போடப்பட்ட பிறகு மீண்டும் அதே பகுதியிலேயே விடப்பட வேண்டும் என்று இன்று 22ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.
எந்த நாய்களுக்கு விதிவிலக்கு? இந்த உத்தரவில், பைத்தியம் (ரேபிஸ்) பாதிக்கப்பட்ட நாய்கள் அல்லது மிகவும் ஆக்கிரமிப்பு நடத்தைக் கொண்ட நாய்கள் மட்டும் மீண்டும் விடப்பட மாட்டார்கள் என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தெருநாய்களுக்கு உணவு வழங்கும் விதிகள்: நீதிமன்றம் மேலும், தெருநாய்களுக்கு பொதுவிடங்களில் உணவு கொடுப்பதைத் தடை செய்துள்ளது. அதற்கு பதிலாக, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சிறப்பு feeding இடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். அந்த இடங்களில் மட்டுமே உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
தகவல் பலகைகள் அவசியம்: ஒதுக்கப்பட்ட feeding இடங்களில் “இங்கு மட்டுமே தெருநாய்களுக்கு உணவு வழங்கலாம்” என்ற அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சீரற்ற feeding ஏற்படும் பிரச்சனைகள் தவிர்க்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேசிய கொள்கை தேவை: உச்சநீதிமன்றம், மாநிலங்களின் மிருகப்பிரிவு செயலாளர்களிடம் நோட்டீஸ் அனுப்பி, தெருநாய்கள் பிரச்சனைக்கு ஒரே மாதிரியான தேசிய கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று கருத்து கேட்டுள்ளது. நாட்டின் முழுவதும் ஒரே விதமான நடைமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.
புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி: சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா அளித்த தகவலின்படி, 2024-இல் மட்டும் இந்தியாவில் சுமார் 37.15 லட்சம் நாய் கடித்த சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. அதாவது தினசரி சுமார் 10,000 சம்பவங்கள். உலக சுகாதார நிறுவனம் அளித்த அறிக்கையின்படி கடந்த ஆண்டு மட்டும் 305 நாய் கடி மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
பிரச்சனைக்கு தீர்வு? தெருநாய்களை தங்கவைக்க சிறப்பு கூடங்கள் (shelters) அமைக்க வேண்டும் என்றும், Animal Birth Control விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ளூர் நிர்வாகங்கள் அலட்சியம் காட்டியதால்தான் பிரச்சனை அதிகரித்ததாகவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. புதிய உத்தரவால் தெருநாய்கள் பிரச்சனைக்கு சீரான தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.