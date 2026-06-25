/சிஎஸ்கே வரும் சூர்யகுமார் யாதவ்? மும்பை இந்தியன்ஸ் முடிவால் ஷாக்! முக்கிய தகவல்

Suryakumar Yadav IPL Trade Rumours: ஹர்திக் பாண்டியவை தொடர்ந்து சூர்யகுமார் யாதவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடைசியாக 2020 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. இதையடுத்து 6 ஆண்டுகளாக கடுமையான தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. தற்போது 2027 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக தனது அணியை முழுமையாக மாற்றி அமைக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது.
முதற்கட்டமாக அந்த அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை வெளியேற்ற முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான டிரேட் பேச்சுவார்த்தை அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், ஃபார்ம் அவுட்டில் இருக்கும் சூர்யகுமார் யாதவையும் வெளியேற்ற அந்த அணி நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
மேலும், சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு எம்.எஸ். தோனியுடன் நல்ல நட்புறவு இருப்பதால், அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் பேச்சுக்கள் அடிபடுகின்றன. இது நடந்தால் அது மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
சூர்யகுமார் யாதவை கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக ரூ. 16.35 கோடிக்கு அந்த அணி தக்கவைத்துக்கொண்டது. ஆனால் அவரிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த அளவிற்கு ரன்கள் வரவில்லை. அவர் வெறும் 20.76 சராசரியுடன் 13 போட்டிகளிள் 270 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். அதேசமயம் தற்போது உள்ள இந்தியன் டி20 அணியிலும் அவர் இடம் பெறவில்லை.அவரிடம் இருந்து கேப்டன் பதவி பறிக்கப்பட்டு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில்தான், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அவரை வெளியேற்ற முன்வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவுடன் அவரையும் டிரேட் செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஜெய்ஸ்வாலுக்கு பதிலாக டிரேடிங் நடக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஒருவேளை டிரேட் பேச்சுவார்த்தை கைகொடுக்கவில்லை என்றால், சூர்யகுமார் யாதவை ஏலத்திற்கு அனுபவதாக கூறப்படுகிறது.