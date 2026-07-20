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மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 : பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:20 PM IST

magalir urimai thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுமா? என இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

magalir urimai thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பான லேட்டஸ்ட் அப்டேட் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் திட்டம் மகளிர் உரிமைத்தொகை (magalir urimai thogai). ஏன்? இந்தியாவிலேயே என்று கூட சொல்லலாம். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் திமுக முதன்முதலாக தொடங்கி வைத்த திட்டத்தை மற்ற மாநிலங்களும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன

 

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ஆனால், தமிழ்நாட்டைப் போல் ஒரு சிஸ்டமேடிக்காக அதிகமான பயனாளிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. நம் மாநிலத்தைப் ஒப்பிடும்போது, பிற மாநிலங்களில் இத்திட்டத்தில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிக சொற்பமே.

 

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அப்படி இருக்கையில், தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தை இன்னும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பது பெண்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. குறிப்பாக தவெக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி மாதம் ரூ.2500 உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும், இத்திட்டத்தில் சேர தகுதியானவர்களை சேர்க்க அரசு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என பெண்கள் எதிர்பார்கின்றனர்.

 

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அதற்கேற்றார்போல் விரைவில் தமிழ்நாடு அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் பட்ஜெட். இதன் மீது பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நிலையில் மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட சில திட்டங்களின் அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கலாம் என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.

 

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இலவச பேருந்து குறித்த அறிவிப்பை பட்ஜெட் தாக்கலின்போது முதலமைச்சர் சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பார் என தெரிகிறது. இருப்பினும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.2500 உயர்த்தப்படுவது குறித்த அறிவிப்பும், புதிதாக இத்திட்டதில் சேர அனுமதிப்பது குறித்த அறிவிப்பும் இருக்குமா? என்ற இரு கேள்விகள் பெண்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் இருக்கிறது.

 

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அரசும் இது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறது. முதலமைச்சர் உயர் அதிகாரிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனையில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்து பல கட்ட ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பட்ஜெட்டில் பெண்கள் எதிர்பார்க்கும் அறிவிப்பு இருக்குமா? என்றால் கேள்விக்குறியே.

 

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அடுத்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் முழு பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு கட்டாயம் இடம்பெறும் என்றும், இலவச பேருந்து அறிவிப்பு வேண்டுமானால் இடம்பெறலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே, இந்த பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்பதே இப்போதைய அப்டேட்.

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai Rs 2500
Tamil Nadu Budget

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