கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் 1.31 கோடி பெண்களுக்கு திடீரென 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைத்தது தமிழ்நாடு அரசு.
இதனை பெண்கள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. பெண்கள் பலருக்கும் தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் 5000 ரூபாய் வந்ததை எண்ணி குழப்பத்தில் கூட இருந்தனர்.
சிலர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் திடீரென 5000 ரூபாய் வந்திருக்கிறதே என அறிந்து கொண்டாலும் இவ்வளவு தொகை ஏன் திடீரென வரவு வைக்கப்பட்டது என்ற குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
அக்கம்பக்கம் இருக்கும் வீடுகளிலும் விசாரிக்கத் தொடங்க, அதன்பிறகே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 5000 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு வரவு வைத்திருக்கிறது என உறுதி செய்து கொண்டனர். ஆனால், ஏன் இப்போது? என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாமல் இருந்தது.
இதனையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை இது குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட முதலமைச்சர் அதற்கான காரணத்தை கூறிய விளக்கமளித்தார். தேர்தல் வர இருப்பதாலும், இத்திட்டத்தை முடக்க டெல்லி சூழ்ச்சி செய்வதாலும், முன்கூட்டியே மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்பட்டதாக கூறினார்.
பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாயும், கோடைக்கால சிறப்புத்தொகையாக ரூ.2000 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பெண்கள் இந்த தொகையை பத்திரமாக செலவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். சேமிக்கும்மாறும் பெண்களுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தால் இந்த தொகை கொடுக்கப்படாமல் போக வாய்ப்பு இருப்பதால், இந்த தொகையை மாதம் மாதம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மக்கள் சிரமப்படக்கூடாது என்பதற்காக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட மாதாந்திர ஆயிரம் ரூபாயை முன்கூட்டியே வரவு வைப்பதாக முதலமைச்சர் கூறினார்.
மருத்துவச் செலவுகள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தேவைபடுபவர்களுக்கு இந்த தொகை உதவியாக இருககும் எனவும் முதலமைச்சர் கூறினார். இதனையடுத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர். தமிழ்நாடு அரசுக்கும் முதலமைச்சருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்தனர்.
அதேநேரத்தில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காத பெண்கள் மிகப்பெரிய ஆதங்கத்திலும் இருக்கின்றனர். ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அனைத்து தகுதிகளும் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
அரசு நினைத்தால், ஒரே வாரத்தில்கூட சிறப்பு முகாம் நடத்தி புதிய பயனாளிகளை தேர்வு செய்துவிட முடியும் என கூறுகின்றனர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காத பெண்கள். எங்களுக்கும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வேண்டும் என விரும்பும் அவர்கள், அரசு இதனை பரிசீலிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
5 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அரசு கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை, நாங்கள் விண்ணப்பித்தும் எங்களுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டது, மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என கடந்த முறை விண்ணப்பித்த பெண் ஒருவர் கூறினார்.
அதேபோல், புதிதாக ரேஷன் கார்டு வாங்கிய பெண் ஒருவரும், இப்போது வாய்ப்பு கொடுத்தால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தயாராக இருக்கிறோம், அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இன்னும் சிலர் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து உரிய நேரத்தில் கிடைக்காத காரணத்தால், கடந்தமுறை மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை என்றும், இப்போது அரசு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் மிக மிக நெருக்கத்தில் இருப்பதால், பெண்களின் இந்த கோரிக்கைக்கு அரசு செவிசாய்க்குமா? என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இருப்பினும், இது குறித்து இன்னும் சில நாட்களுக்குள் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் விளக்கம் கொடுக்க உள்ளனர்.