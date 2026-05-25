Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.2500 பெற 30 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டுமா? திமுக பார்முலா

விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.2500 பெற 30 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டுமா? திமுக பார்முலா

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 25, 2026, 08:54 AM IST|Updated: May 25, 2026, 08:54 AM IST

Vijay Magalir Urimai Thogai Scheme : பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்கும் விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த அப்டேட்

 

Vijay Magalir Urimai Thogai Scheme : தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்கும் திட்டம் அமல்படுத்த 30 மாதங்கள் வரை ஆகுமா? என்பது குறித்த அப்டேட்.

1/9

தமிழக அரசியலில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக், தவெக தலைவர் விஜய் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகையை எப்போது வழங்குவார் என்பதுதான்.

2/9

 2021ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மகளிர் உரிமைத்தொகை தர 2 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டது போல, விஜய்யும் 30 மாதங்கள் காத்திருக்க வைக்கப் போகிறாரா? என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்து வருகிறது.

3/9

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் மாதம் ரூ. 1,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்தது. ஆனால், மே 2021-ல் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, உடனடியாக இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படவில்லை. அப்போது நிலவிய கடுமையான நிதி நெருக்கடி காரணமாக சொல்லப்பட்டது.

 

4/9

ஆனால், 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அதாவது செப்டம்பர் 2023ல் தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டது. இப்போது அதே பார்முலாவை விஜய் பின்பற்ற வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. 

5/9

அதாவது, அடுத்த நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தல் 2029 ஏப்ரல் மாதம் தான் வருகிறது. இப்போது இருந்து கணக்கிட்டால் கிட்டதட்ட 36 மாதங்கள் இருக்கிறது. இந்த தேரத்லுக்கு முன்பாக, அதாவது குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்களுக்கு முன்பாக பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் திட்டத்தை செயல்படுத்தி, மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் அதிருப்தியை சமாளித்து தேர்தலை எதிர்கொள்வார் என தெரிகிறது.

6/9

இதே பார்முலாவை திமுக பின்பற்றியது. அக்கட்சிக்கு 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த பார்முலா வெற்றியையும் கொடுத்து. இப்போது இதே பார்முலாவை விஜய் பின்பற்ற இருக்கிறார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

 

7/9

ஏனென்றால், தவெக அரசும் பொறுப்பேற்றது முதல் தமிழ்நாடு அரசு கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக சொல்கிறது. இதனால், அரசுக்கு வருமான வழிகளை கண்டுபிடிக்கும் பணிகளில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளது. அதற்கு முன்பு அனைத்து துறைகளிலும் நிர்வாக நடைமுறைகளை புரிந்து கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

 

8/9

ஜூன் மாதத்தில் வரவிருக்கும் புதிய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த செய்த பிறகு விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம். ஆனால், எல்லோருக்கும் இந்த உரிமைத்தொகை கிடைக்காது. 60 வயது வரை உள்ள, குடும்பத் தலைவிகளாக இருக்கும் அனைத்துப் பெண்களுக்கும் இந்தத் தொகை வழங்கப்படும். மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கும் கிடைக்காது.

 

9/9

60 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் முதியோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். அவர்களைத் தவிர மற்ற தகுதியான பெண்களுக்கே விஜய் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது.

Tags:
Magalir Urimai Thogai
Vijay Magalir Urimai Thogai Scheme
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
Tamil Nadu government
TVK Government Update

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை.. நள்ளிரவில் பகீர்!

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை.. நள்ளிரவில் பகீர்!

Crime News28 min ago
2

பச்சிளம் குழந்தை கடத்தல்.. கோவையை தொடர்ந்து சென்னையிலும் ஷாக்! நடந்தது என்ன?

Chennai crime51 min ago
3

பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம்.. அமைச்சரின் முக்கிய அ

TN Government1 hr ago
4

RCB vs RR Qualifier 1: நட்சத்திர வீரர் விலகல்.. ஆர்சிபி பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றம்

RCB vs GT Qualifier 11 hr ago
5

மக்களே அலர்ட்! இன்று கோவை, மதுரை உட்பட 19 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை..

TN Weather2 hrs ago