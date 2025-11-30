ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!

Women Need More Sleep Than Men: ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக நேரம் தூங்க வேண்டும் என மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் கூறியுள்ளார்.
தூக்கம் என்பது அனைவரின் உடலுக்கும் ஆரோக்கியமான விஷயமாகும். எனவே, குறைந்தது 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறி வருகின்றனர். இல்லையெனில் மன அழுத்தம், தலைவலி, சோர்வு போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படலாம் என கூறுகின்றனர்.
எனவே, ஒருவர் சராசரியாக 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும். ஆனால், இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அப்படி இருப்பது சாத்தியமில்லாததாக இருக்கிறது. அதோடு, நைட் ஷிப்ட் செல்பவர்களுக்கு அது பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. இரவு முழுவதும் வேலைபார்த்து, பகல் நேரத்தில் மட்டுமே தூங்கி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பெண்கள் வீட்டிலும் வேலை செய்வது, அலுவலகத்திலும் வேலை செய்து வருவதால், அவர்கள் சரியான நேரத்திற்கு தூங்க முடிவதில்லை. அவர்கள் 8 மணி நேரம் சரியாக தூங்குகிறார்களா என்ற கேட்டால் அது கேள்விக்குறிதான். ஆனால், ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக நேரம் ஓய்வெடுக்கவும், தூங்கவும் வேண்டும் என மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் பேசுகையில், “பெண்கள் அவர்களது உடலை கட்டாயம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். சரியாக நேரத்திற்கு தூங்க வேண்டும். எனவே, பெண் இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை தூங்க வேண்டும். பெண்கள் ஆண்களை விட ஒரு மணி நேரம் அதிகமாகவே தூங்க வேண்டும். ஏனென்றால், பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையுடன் இருப்பதில்லை.
இதனால், பெண்கள் ஆண்களை விட ஒரு மணி நேரம் அதிகமாக தூங்க வேண்டும். அதாவது, பெண்களிடம் அதிகம் சுரக்கும் Progesterone, estrogen என்ற ஹார்மோன் இருப்பதால் அவர்கள் அதிக நேரம் தூங்க வேண்டும். சரியாக நேரத்திற்கு தூங்கவில்லை எனில், அவர்களுக்கு ஹார்மோனல் imbalance ஏற்படக் கூடும்” எனக் கூறியுள்ளார்.
எனவே, பெண்கள் ஆண்களை விட ஒரு மணி நேரம் கூடுதலாக தூங்க வேண்டும் என்கின்றனர். குறிப்பாக, ஹார்மோன் சமநிலை மற்றும் மாதவிடாய் சுழற்சி போன்ற காரணங்களால், அவர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வு தேவைப்படுகிறது. இதனால், பெண்கள் குறைந்த 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும். அதுவும் இரவு 10 மணிக்குள் தூங்குவது உங்களது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
மேலும், ஹார்மோனல் imbalance பிரச்னை வராமல் இருக்க வெளியில் உணவு சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதிக ஆயில் சேர்ந்த உணவையும் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இனிப்புகள், காபி, டீ போன்றவற்றையும் தவிர்ப்பது நல்லது என மருத்துவர்கள் கூறி வருகின்றனர். இதனை தவிர்ப்பது மூலம், உங்களுக்கு மாதவிடாய் சரியாக நேரத்தில் வரக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.