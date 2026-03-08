English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!

பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!

Women's Day: இன்று மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம் என்பதால் பெண்களை போற்றும் சில தமிழ் திரைப்படங்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாமா. 

Women's Day 2026: இன்று உலக மகளிர் தினம் என்பதால் அனைவரும் பெண்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பெண்களையையும் பெண்மையையும் போற்றிய தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.
மகளிர் மட்டும் : பெண்களின் நட்பு, தன்னம்பிக்கை, மற்றும் சுயமரியாதையை முன்னிறுத்தும் சகாப்தமான திரைப்படம்.  

கனா : கிரிக்கெட்டில் சாதிக்க நினைக்கும் ஒரு பெண்ணின் கனவு, போராட்டம், மற்றும் வெற்றியைக் கொண்டாடும் படம்.  

36 வயதினிலே : குடும்பப்பணியில் மாட்டிக்கொள்ளும் பெண்கள் தங்கள் கனவுகளைத் துரத்த வேண்டும் என்பதைக் கூறும் மனநோக்கான படம்.  

அருவி : பெண்ணின் வாழ்க்கை, சமூகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட தடைகள், மற்றும் அவற்றை எதிர்த்துப் போராடும் பயணத்தை விவரிக்கும் படம்.  

பொன்மகள் வந்தாள் : ஒரு பெண் நீதிக்காகத் தனியாகப் போராடி சமூகத்துக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தும் நீதி தேடல் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

அறம் : நடிகை நயன்தாராவின் அற்புதமான தனித்துவமான நடிப்பில் இப்படம் மக்களின் உள்ளுணர்வைத் தூண்டுகிறது. சவால் நிறைந்த போராட்ட கதைக்களமான திரைப்படம்.  

ராட்சசி : பெண்கள் கல்வி, சமத்துவம், மற்றும் சமூக மாற்றத்திற்காகப் போராட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் படம்.  

அவள் ஒரு தொடர்கதை : கே.பாலசந்தர் இயக்கத்தில் சுஜாதா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் அவள் ஒரு தொடர்கதை. ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்த மூத்த மகள்களின் கஷ்டங்களை பற்றி பாலச்சந்தர் இப்படத்தில் பேசியிருப்பார்.  

Womens Day Tamil Movies Women Female Empowerment

