  • Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்

இந்த மகளிர் தினத்தில் பெண்கள் தனியாக சுற்றுலா பயணம் செல்ல ஏற்ற இந்தியாவின் 10 அழகான மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
தர்மசாலா, இமாச்சலப் பிரதேசம் தரம்சாலா இந்தியர், திபெத்தியர் மற்றும் வெளிநாட்டவர் வந்து செல்லும் சுற்றுலாத் தலமாக விளங்குகிறது. இங்கு நீங்கள் தால் ஏரி, கங்க்ரா பள்ளத்தாக்கு, சென்ட்.ஜான்ஸ் சர்ச், கரேரி ஏரி, சின்ட்புர்னி கோயில், பக்ஹ்சுனாக் அருவி, மெக்லியோட் கஞ்ச் போன்ற இடங்களை காணலாம். மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்கள் இங்கு சுற்றுலா வர சிறந்த மாதாகளாகும்.

கொடைக்கானல், தமிழ்நாடு கொடைக்கானல் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மலைகளின் இளவரசியாக உள்ள கோடை வாசத்தலம் கொடைக்கானல் ஆகும். 22 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு கொண்ட இந்த மலை வாழிடம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2133 மீட்டர் (6998 அடி) உயரத்தில் உள்ளது.

கேங்டாக், சிக்கிம் இந்தியாவின் பாதுகாப்பான நகரங்களில் ஒன்றானது கேங்டாக். இங்கேஉ நீங்கள் என்ச்சே மடாலயம், நாதுல்லா பாஸ் என்னும் கணவாய், டோ ட்ருல் சோர்ட்டென், ஹனுமான் தோக், ஒயிட் வால், தி ரிட்ஜ் கார்டன், ஹிமாலயன் ஜூ பார்க் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்லலாம்.

வயநாடு, கேரளா மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் பசுமையான மலைகளுக்கிடையே அமைந்துள்ள இந்த வயநாடு கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் பல இடங்களை காணலாம். வெகு தொலைவிலிருந்து கூட சுற்றுலாப்பயணிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கு வருகை தருகின்றனர்.

ஷில்லாங், மேகாலயா ஏராளமான நீர்வீழ்ச்சிகளையும் அழகான மலை உச்சிகளையும் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் இடம் ஷில்லாங். இங்கு எலிஃபண்ட் நீர்வீழ்ச்சி, ஸ்வீட் நீர்வீழ்ச்சி, ஷில்லாங் மலைச்சிகரம், லேடி ஹைதரி பூங்கா ஆகிய இடங்களை காணலாம்.

அல்மோரா, உத்தரகாண்ட் அல்மோரா நகரத்தில் இராணுவப் படைவீரர்களின் பாசறை நகரமும் உள்ளது. இமயமலையின் குமாவுன் மலைகளின் தென்கோட்டில் அமைந்த அல்மோரா, தில்லியிலிருந்து 365 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், மாநிலத் தலைநகர் டேராடூனிலிருந்து 368 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. 

