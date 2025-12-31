WPL 2026: மும்பை, ஆர்சிபி உள்ளிட்ட 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 இதுதான்!

WPL 2026 All Team Predicted Playing XI: 2026 WPL தொடருக்கான அனைத்து அணிகளின் உத்தேச பிளேயிங் 11 குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Women's Premier League 2026: கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு முதல் மகளிர் பிரிமியர் லீக் தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தொடர் வரும் ஜனவரி 09ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த நிலையில், இத்தொடரில் விளையாட இருக்கும் 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): ஜி கமலினி (விக்கெட் கீப்பர்), ஹேலி மேத்யூஸ், நாட் ஸ்கிவர்-பிரண்ட், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), அமெலியா கெர், அமன்ஜோத் கவுர், பூனம் கெம்னார், எஸ் சஜனா, சமஸ்கிருதி குப்தா, D. ஷப்னிம் இஸ்மாயில், சைகா இஷாக்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): ஷஃபாலி வர்மா, ஆரா வால்வார்ட், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், மரிசான் கேப், அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், சினெல்லே ஹென்றி, நிகி பிரசாத், தனியா பாட்டியா (விக்கெட் கீப்பர்), சினே ராணா, ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி ஷர்மா.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), கிரேஸ் ஹாரிஸ், எல்லிஸ் பெர்ரி, டி ஹேமலதா, ரிச்சா கோஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), நாடின் டி கிளார்க், பூஜா வஸ்த்ரகர், ராதா யாதவ், ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், அருந்ததி ரெட்டி, லாரன் பெல்.
குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் (GG): பெத் மூனி (விக்கெட் கீப்பர்), சோஃபி டெவின், பாரதி ஃபுல்மாலி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், கனிகா அஹுஜா, ஆயுஷி சோனி, காஷ்வீ கௌதம், தனுஜா கன்வர், டைட்டாஸ் சாது, ரேணுகா சிங்.
உபி வாரியர்ஸ் (UP Warriorz): மெக் லானிங், கிரண் நவ்கிரே, ஹர்லீன் தியோல், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், தீப்தி சர்மா, டியான்ட்ரா டாட்டின், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், ஆஷா சோபனா, ஷிப்ரா கிரி (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிகா பாண்டே, கிராந்தி கவுட்.