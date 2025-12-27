WTC புள்ளிப்பட்டியல்: எந்த இடத்தில் இருக்கிறது இந்திய அணி? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

WTC Points Table Updates: ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டெஸ்ட் போட்டி இன்று நிறைவடைந்த நிலையில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணியின் நிலையை இங்கு காணலாம்.
World Test Championship 2025-27 Cycle: 2025-27 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது 11 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இங்கிலாந்து முதல்முறையாக டெஸ்ட் போட்டியை வென்றிருக்கும் நிலையில், புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.
1. ஆஸ்திரேலியா: இதுவரை 7 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 6 போட்டிகளில் வென்று, 1 போட்டியில் தோல்விடயைந்துள்ளது. புள்ளிகள்: 72, புள்ளிகள் சதவீதம்: 85.71
2. நியூசிலாந்து: இதுவரை 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 2 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது, 1 போட்டி டிராவில் முடிந்தது. புள்ளிகள்: 28, புள்ளிகள் சதவீதம்: 77.78
3. தென்னாப்பிரிக்கா: இதுவரை 4 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 3 போட்டிகளில் வென்று, 1 போட்டியில் தோல்விடயைந்துள்ளது. புள்ளிகள்: 36, புள்ளிகள் சதவீதம்: 75.00
4. இலங்கை: இதுவரை 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 1 போட்டியில் வென்று, 1 போட்டியை டிரா செய்துள்ளது. புள்ளிகள்: 16, புள்ளிகள் சதவீதம்: 66.67
5. பாகிஸ்தான்: இதுவரை 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 1 போட்டியில் வென்று, 1 போட்டியில் தோல்விடயைந்துள்ளது. புள்ளிகள்: 12, புள்ளிகள் சதவீதம்: 50.00
6. இந்தியா: இதுவரை 9 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 4 போட்டிகளில் வென்று, 4 போட்டிகளில் தோல்விடயைந்துள்ளது, 1 போட்டி டிராவில் முடிந்துள்ளது. புள்ளிகள்: 52, புள்ளிகள் சதவீதம்: 48.15
7. இங்கிலாந்து: இதுவரை 9 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 3 போட்டிகளில் வென்று, 5 போட்டிகளில் தோல்விடயைந்துள்ளது, 1 போட்டி டிராவில் முடிந்துள்ளது. புள்ளிகள்: 38, புள்ளிகள் சதவீதம்: 35.19. மேலும் மெதுவாக பந்துவீசியதற்காக 2 புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
8. வங்கதேசம்: இதுவரை 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 1 போட்டியில் தோல்விடயைந்துள்ளது, 1 போட்டியில் டிரா செய்துள்ளது. புள்ளிகள்: 4, புள்ளிகள் சதவீதம்: 16.67.
9. மேற்கு இந்திய தீவுகள்: இதுவரை 8 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 7 போட்டிகளில் தோல்விடயைந்துள்ளது, 1 போட்டியில் டிரா செய்துள்ளது. புள்ளிகள்: 4, புள்ளிகள் சதவீதம்: 4.17.