டாப் 7 பணக்கார பெண்கள்.. உலக பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர்! யார் தெரியுமா?

World Richest Women: உலகின் முதல் 7 பணக்கார பெண்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
அபிகெயில் ஜான்சன் (Abigail Johnson): உலகின் பணக்கார பெண்கள் பட்டியலில் 7வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் அபிகெயில் ஜான்சன். அமெரிக்காவை சேர்ந்த இவஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக உள்ளர். இவரது சொத்து மதிப்பு 32.7 பில்லியன் டாலராகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 2.71 லட்சம் கோடி ஆகும்.
சாவித்ரி ஜிண்டால் (Savitri Devi Jindal): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலில் இடம் பிடித்த ஒரே இந்திய சாவித்ரி ஜிண்டால். இவர் JSW நிறுவனத்தின் நிறுவனராக இருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு 35.5 பில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 2.94 லட்சம் கோடி ஆகும்.
ராஃபேலா அபண்டு டிமாண்ட் (Rafaela Abandu): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் ராஃபேலா அபண்டு டிமாண்ட். இத்தாலியை சேர்ந்த இவரின் சொத்து மதிப்பு 37.7 பில்லியன் டாலராகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 3.12 லட்சம் கோடியாகும்.
ஜாக்குலின் மார்ஸ் (Jacqueline Mars): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடித்திருப்பவர் ஜாக்குலின் மார்ஸ். இவர் மார்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனராக உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு 42.6 பில்லியன் டாலராகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 3.53 லட்சம் கோடி ஆகும்.
ஜூலியா கோச் (Julia Koch): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பவர் ஜூலியா கோச். அமெரிக்கரான இவரின் சொத்து மதிப்பு 74.2 பில்லியன் டாலர் ஆகும். இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 6.16 லட்சம் கோடியாகும்.
பிரான்க்ஜாய்ஸ் பெட்டன்கோர்ட் (Françoise Bettencourt): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர் பிரான்காய்ஸ் பெட்டன்கோர்ட். இவர் LOREAL நிறுவனத்தின் நிறுவனராக உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு 81.6 பில்லியன் டாலராகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 6.77 லட்சம் கோடி ஆகும்.
ஆலிஸ் வால்டன் (Alice Walton): உலக பணக்கார பெண்களின் பட்டியலில் டாப்பில் இருப்பவர் ஆலிஸ் வால்டன். இவர் வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் இணை இயக்குனராக இருந்து வருகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு 101 பில்லியன் டாலராகும். இந்திய மதிப்பின்படி சுமார் ரூ. 8.38 லட்சம் கோடி ஆகும்.